Narges Mohammadi à nouveau condamnée par la justice iranienne

Détenue à la prison d’Evin depuis novembre 2021, la militante iranienne de 52 ans était à nouveau jugée pour « des activités de propagande contre l’État ». C’est le sixième procès auquel elle doit faire face depuis mai 2021, pour des peines cumulant 13 ans et 2 mois d’emprisonnement, ainsi que 154 coups de fouet.

Cette fois-ci, Narges Mohammadi était poursuivie pour « ses propos sur Dina Ghalibaf, et sur le boycott des législatives » tenues en mars, rapportait son avocat Mostafa Nili. Elle avait en effet soutenu, dans un message audio enregistré depuis sa prison, la journaliste et étudiante Dina Ghalibaf, arrêtée pour avoir accusé sur les réseaux sociaux des policiers de l’avoir sexuellement agressée lors d’une précédente arrestation.

Dans son message, Narges Mohammadi mettait en avant la « guerre à grande échelle contre les femmes » menée par la République islamique iranienne, régime basé sur l'Islam chiite. Les Iraniennes sont ainsi soumises à un code vestimentaire très strict, lequel les oblige notamment à dissimuler leurs cheveux en public, et plus largement à un code moral tiré de la religion.

« Un abattoir de la jeunesse iranienne »

L’audience avait lieu le 8 juin à la 29e chambre du tribunal révolutionnaire de Téhéran. Narges Mohammadi avait tenu à ce que le procès soit ouvert au public pour que « les témoins et les survivantes puissent dénoncer les agressions sexuelles commises par le régime de la République islamique à l’encontre des femmes ». Sa volonté n’ayant pas été respectée, elle a refusé de participer à l’audience.

« La cour révolutionnaire est un abattoir de la jeunesse iranienne, et je n'y mettrai pas un pied », annonçait-elle lors de son dernier procès, en décembre 2023. « Je ne veux pas accorder de crédibilité ou d'autorité à des juges liés aux services secrets et à des tribunaux qui se fourvoient dans des procès truqués. »

Le 11 juin dernier, une nouvelle coalition de quatre organisations de défense des droits humains et de la liberté de la presse, la Fondation Narges Mohammadi, PEN America, Reporters sans frontières (RSF) et Front Line Defenders, s'était formée pour soutenir Narges Mohammadi.

À LIRE — Narges Mohammadi : femme, Prix (Nobel), liberté

La lutte jusqu'au fond de sa cellule

La journaliste, née en 1972, est engagée depuis les années 1990 contre le gouvernement iranien. Elle est arrêtée et incarcérée pour la première fois en 1998, elle reste alors un an en prison. Elle a par la suite été poursuivie pour son appartenance au Defenders of Human Rights Center (DHRC), et pour des accusations de propagande contre le régime et d'agissement contre la sécurité du pays.

Elle s'est entre autres distinguée en militant pour les droits humains en Iran, ainsi que contre la peine de mort. Plus récemment, elle a été un des principaux visages du mouvement « Femme, Vie, Liberté », luttant pour l'émancipation des femmes, notamment vis-à-vis du port du voile obligatoire. En octobre 2023, alors qu'elle était détenue dans la prison d'Evin, l'Académie suédoise lui a remis le Prix Nobel de la Paix.

Tout au long de sa vie, elle a — jusqu'à ce jour — été arrêtée 13 fois, et condamnée 6 fois à des peines de prison totalisant plus de 35 ans. Elle a par ailleurs passé plus de 10 ans en détention et 135 jours en isolement cellulaire.

À LIRE — Militante même en prison, Narges Mohammadi persécutée par l'Iran

Un acharnement judiciaire qui ne l'empêche donc pas d'alerter sur les conditions de détentions, le non-respect des droits des femmes et des droits fondamentaux. En 2022, était publié White Torture, un recueil de plusieurs entretiens avec des détenues des prisons iraniennes. Narges Mohammadi y décrivait les méthodes abusives et violentes employées par les gardiens et l'administration pénitentiaire.

Crédits image : VOA — Voice of America, Domaine public