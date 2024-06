Le best-seller Matt Haig rejoint les éditions Nami avec un nouveau roman

L’auteur au succès retentissant de 60.000 exemplaires vendus (cumul des ventes au format poche et broché, source : Edistat) avec son best-seller La Bibliothèque de minuit, quitte les éditions Fayard pour embarquer vers de nouveaux horizons chez Nami. Cette marque de fiction, dédiée à la littérature de l’intime et la « healing fiction », a été créée par les éditions Leduc et appartient au groupe Albin Michel depuis 2018.

Créées il y a trois ans, les éditions Nami ont à cœur de « proposer des textes invitant au voyage intérieur et à la découverte de soi-même ». En publiant majoritairement des auteurs internationaux, Matt Haig rejoint ainsi un catalogue composé de Michiko Aoyama, La Bibliothèque des rêves secrets (traduit par Alice Hureau, 2022), Yun Jungeun et La Fabuleuse Laverie de Marigold (trad. Irène Thirouin-jung, 2024) ou encore Sara Nisha Adams, Conseils de lecture pour âmes égarées (une traduction d’Elisabeth Luc, 2024).

Matt Haig, auteur plébiscité

Traduit dans plus de 40 langues, Matt Haig est un auteur best-seller du New York Times et du Sunday Times, ayant vendu plus de 9 millions de livres dans le monde, dont près de 200.000 en France.

Deux ans après La Bibliothèque de minuit, il revient en librairie avec Une vie impossible. Ayant déjà fait une première communication sur ses réseaux sociaux, l’auteur a donné à ses lecteurs quelques détails sur sa prochaine sortie, décrite comme étant « le livre qu’il a aimé écrire plus que tout autre. Un livre qu’il a écrit dans un mauvais moment (...) Un livre sur le chagrin, l’amour, l’espoir et la magie. »

« Ce roman, axé sur la résilience et le courage de recommencer à vivre, porte également un message écologique d’une "grande urgence" », soulignent les éditions Nami.

En parallèle de cette nouvelle sortie, les lecteurs français pourront redécouvrir l’œuvre de l’auteur grâce à la réédition en grand format de l’un de ses premiers romans, Les Radley, (trad. Françoise Du Sorbier, 2010, Albin Michel), déjà publié en 2010, qui avait aux 8000 ventes d'après edistat. Et bien sûr, pour fêter ces deux événements, Matt Haig sera en France du 14 au 16 octobre 2024 à la rencontre de ses lecteurs.

Lorsqu'une ancienne professeure de mathématiques, Grace, hérite d'une maison délabrée sur une île méditerranéenne, léguée par une amie de longue date, sa curiosité l'emporte. Elle débarque à Ibiza munie d'un billet aller simple, sans guide touristique ni plan. Parmi les collines escarpées et les plages dorées des Baléares, Grace tente de percer le mystère de la vie de son amie et de comprendre les circonstances de sa disparition. Ce qu'elle découvre dépasse toutes ses attentes. Cependant, pour explorer cette vérité incroyable, Grace devra d'abord affronter son propre passé. – Résumé du roman Une vie impossible, partagé par l'auteur sur ses réseaux sociaux

« Je suis une grande admiratrice du travail de Matt Haig. Il a construit une œuvre unique et protéiforme, qui lui confère une place singulière dans le paysage éditorial contemporain. C’est une immense fierté de l’accueillir dans notre catalogue et d’accompagner les lecteurs français à la découverte de cet auteur hors du commun », déclare Danaé Tourrand-Viciana, directrice éditoriale des éditions Nami.

Karine Bailly de Robien et Pierre-Benoît de Veron, directeurs associés du groupe Leduc (Groupe Albin Michel), disent également se réjouir de cette nouvelle arrivée.

Crédit image : Matthisvalerie, CC BY-SA 4.0