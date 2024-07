Pierre de Ronsard "prince des poètes et poète des princes", en timbre

Pierre de Ronsard est né le 2 septembre 1524 au manoir familial de la Possonnière, à Couture-sur-Loir. Il a grandi dans cette région, proche de sa chère forêt de Gâtines et du Loir, qu'il célébrera souvent dans ses poèmes. En tant que jeune page à la cour de France, il se familiarise avec un milieu qui deviendra le sien pendant de nombreuses années.

Dévoué aux Muses, il se distingue rapidement comme l'une des plumes poétiques les plus brillantes du royaume. Adulé par le roi Charles IX, ses œuvres lyriques, telles que les Odes et les Amours, le placent au premier rang du Parnasse français, où il chante magnifiquement Cassandre, Marie, Hélène et d'autres beautés encore.

En tant qu'animateur de la Brigade, un groupe de poètes défendant la langue française, il réunit les plus talentueux dans la Pléiade, où l'on retrouve notamment Joachim du Bellay, Jean-Antoine de Baïf, Étienne Jodelle, et Rémy Belleau. Ensemble, ils œuvrent à une rénovation de la poésie française, enrichissant la langue de nombreux mots empruntés aux parlers régionaux et professionnels.

Ronsard est également un poète marqué par les grandes colères de son époque. Dès le début des guerres de Religion, il défend avec ferveur sa foi catholique, peut-être par les armes, mais surtout avec sa « plume de fer », comme dans le Discours des misères de ce temps. Après la Saint-Barthélemy, il se calme et déplore principalement les effets dévastateurs de la guerre sur les paysans de Vendômois et de Touraine.

A LIRE — La Pléiade dans La Pléiade, la boucle est bouclée

Il cherche avant tout à célébrer la nature, que ce soit la forêt sauvage malgré ses dangers ou le terroir cultivé par les paysans. Précurseur de l'écologie, il proteste contre le déboisement excessif de la forêt de Gâtines, se montrant soucieux d'un équilibre harmonieux entre les hommes et les espaces naturels.

Pierre de Ronsard verra à présent son portrait décorer un timbre de La Poste, que tous les philatélistes et amateurs de littérature du XVIe siècle pourront se procurer à partir 16 septembre en bureau de Poste, et en avant-première les vendredi 11 et samedi 12 septembre dans sa maison natale, La Possonnière, à Vallée-de-Ronsard, et au Carré d'Encre à Paris.