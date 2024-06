L'écrivaine Marie-Thérèse Bodart honorée par Auderghem, en Belgique

À l’origine de cette initiative, il y a un constat : l’espace public d’Auderghem est largement dominé par des noms masculins. Jusqu’en 2020, seulement trois lieux dans la commune portaient des noms de femmes. Le cabinet de la Bourgmestre se justifie, sur le site de la mairie : « Il y a des raisons historiques à cette prédominance masculine. Auderghem est probablement la seule commune de Belgique à avoir honoré toutes ses victimes de la Première Guerre mondiale, et une partie de celles de la Seconde, en leur attribuant des noms de rues. »

Bien sûr, le territoire n’est pas extensible et l’inauguration de nouvelles rues reste une chose rare. L’objectif de cette opération est donc de commencer à rééquilibrer, « mais c’est surtout l’occasion de mettre en lumière des femmes qui ont marqué l’histoire de la commune et qui sont peu à peu oubliées », poursuit le cabinet.

Ainsi, suite à un vote, 4 lieux ont été nommés : le square devant l’avenue Valduchesse portera désormais le nom d’Aleyde de Bourgogne. Le parvis devant l’Église Sainte-Anne sera nommé Jeanne de Brabant, le parc de la rue Maurice Charlent sera dédié à la fille du peintre Pierre Devis, Ida Bommer-Devis, et enfin, le parc « des Paradisiers » honorera l’écrivaine Marie-Thérèse Bodart.

Pour que ces 4 nouvelles adresses soient officiellement modifiées, elles doivent d’abord être envoyées à la Commission royale de Toponymie, avant d’être soumises au Conseil Communal pour validation. Une fois actés, ces 4 noms porteront à 14 le nombre de lieux de la commune portant un nom de femme.

Une écrivaine qui provoque la controverse

Le parc des Paradisiers est un lieu que les votants ont jugé approprié pour cette romancière ayant vécu à Auderghem, Rue René Christiaens, entre le début des années 1950 et le décès de son mari en 1973. À la fois professeure, romancière, essayiste et dramaturge, elle est l’autrice de romans-chocs et avant-gardiste.

La publication de son premier roman Les Roseaux noirs (réédité par Samsa, 2014), une histoire de passion, d’inceste et d’adultère, provoquera son exclusion de l’École moyenne des filles de Verviers en 1938. L’œuvre a ainsi été jugée « scandaleuse et susceptible de corrompre les jeunes filles de l’établissement ». A contrario, ce dernier a intrigué une bonne partie de la presse littéraire parisienne et belge, la propulsant parmi les finalistes du Prix Femina.

Refusant l’influence de la littérature de l’absurde du XXe siècle, Marie-Thérèse Bodart a écrit un œuvre fictionnelle qui traverse les âges : roman après roman, elle explore le chaos existentiel tout en affirmant l’obscure solidarité qui unit les vies humaines.

Crédit image : Image d'illutration du parc Seny situé à Auderghem, Belgique / Trougnouf, CC BY 4.0