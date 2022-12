Affaire Vivès : Rochette arrête la BD, redoutant “des commissaires politiques

Il a tout juste fait paraître La Dernière reine chez Casterman, mais l’auteur précise – avec une amertume que l’on perçoit malgré l’écrit – qu’il s’agit de son dernier livre. Pour appuyer sa décision, il évoque une tribune parue dans les pages collaboratives de Mediapart : Les raisons de la colère. Elle fait suite au soulèvement contre l'auteur Bastien Vivès, ces derniers temps.

Incompréhension

Le texte a recueilli plus de 400 signatures, où auteurs et éditeurs réclament au festival d’Angoulême qu’il « rédige et établisse une charte d’engagement, afin que les futures sélections et programmations du festival soient réalisées dans le respect du droit des personnes minorisées ainsi que dans l’égalité de leurs représentations ».

Tout cela sur fond de polémique, bien entendu : l’auteur Bastien Vivès a vu son exposition annulée, suite aux pressions, et plus encore, aux menaces physiques proférées. Lui sont reprochés des propos pédopornographiques, des dessins qui ne le seraient pas moins et même des attaques contre EmmaClit, dessinatrice féministe.

Ces signataires voudraient « que la bande dessinée soit maintenant encadrée par un manuel du politiquement responsable, en d’autres termes ça s’appelle une surveillance de l’édition par des commissaires politiques », déplore Rochette. Suffisamment pour qu’il préfère s’éloigner de cette ambiance.

De son côté, la ministre de la Culture, Rima Abdul Malak assurait au Parisien que les paroles du dessinateur incriminé « ne sont pas acceptables. » Pour autant, on « ne peut pas réduire cet auteur à deux bandes dessinées et quelques phrases dites en interview ».

Bastien Vivès, lui, avait présenté des excuses publiques dans un post Instagram, ce 15 décembre.

Je condamne la pédocriminalité, ainsi que son apologie et sa banalisation. Je condamne la culture du viol et les violences faites aux femmes. Je tiens à exprimer ma solidarité sincère envers les victimes d’inceste et de tout autre abus sexuels. En aucun cas, mes livres ne doivent être lus sous le prisme de la complaisance envers ces crimes. Bastien Vivès

Ayant choisi de défendre l'auteur, le FIBD avait préféré annuler sa venue : « Des menaces physiques ont été proférées vis-à-vis de Bastien Vivès. Il n'est dès lors pas possible pour l'événement d'envisager que sa programmation puisse faire peser de tels risques sur un auteur et, potentiellement, dans quelques semaines, sur ses festivaliers. »

Voilà une dizaine de jours, une pétition signée par le cofondateur du mouvement Be Brave France, Arnaud Gallais, engagé contre les violences sexuelles contre les enfants, avait déclenché les hostilités. « Le temps où les artistes faisaient l’apologie de la pédocriminalité doit être révolu en France. Il est temps qu’Emmanuel Macron passe des paroles aux actes au sujet de son intention d’ériger la lutte contre l’inceste au rang des grandes causes nationales. »

Depuis mise à jour, elle condamne « avec force toutes menaces faites à son encontre. Nous déplorons l’absence complète de réaction du gouvernement malgré nos multiples sollicitations ».

La Dernière reine de Rochette avait reçu, la semaine passée, le Grand prix de la BD de RTL.

Crédits photo : Jean-Marc Rochette - Les Etages, CC BY SA 4.0

DOSSIER - “Grands romans”, une littérature inoubliable