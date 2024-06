Arundhati Roy, menacée en Inde mais soutenue à l'international

Le Bharatiya Janata Party, parti d'extrême droite au pouvoir en Inde depuis 2014, a récemment obtenu une nouvelle victoire électorale, à l'occasion des législatives organisées à la fin du mois d'avril. Narendra Modi, Premier ministre depuis une décennie désormais, a été reconduit dans ses fonctions, mais les suffrages n'ont pas permis à son parti d'obtenir la majorité au Parlement.

Au cours de la campagne, mais aussi d'une manière générale, le BJP s'efforce de mettre en avant l'image d'un gouvernement fort, accompagné par un nationalisme exacerbé par des prises de position sur la situation internationale, mais également en Inde.

Dix ans auparavant...

Le 21 octobre 2010, lors d'une conférence organisée par le Comité pour la libération des prisonniers politiques (CRPP) sur le Cachemire, l'autrice Arundhati Roy avait prononcé cette phrase : « Le Cachemire n’a jamais fait partie intégrante de l’Inde. C’est un fait historique. Même le gouvernement indien l’a accepté. »

Cette prise de position suivait d'importantes manifestations, au cours desquelles trois civils cachemiriens avaient été tués par l’armée indienne. Zone stratégique située au nord de l’Inde et du Pakistan, le Cachemire est au coeur d'un conflit, chacun des deux pays revendiquant son contrôle. La Chine s'est aussi immiscée dans les discussions, après l'annexion d'une partie du Cachemire à la sortie d'une guerre avec l'Inde, en 1962.

Peu après la conférence, un député du parti nationaliste hindou, le BJP, donc, avait porté plainte contre l'autrice, estimant que ses propos la rendaient coupable de « sédition ». À l'époque, le gouvernement n'avait toutefois pas donné suite, mais la plainte n'avait pas pour autant été classée...

Un nouvel intérêt

Le 10 octobre 2023, le lieutenant-gouverneur de Delhi a finalement engagé des poursuites contre Roy ainsi que trois autres personnes présentes lors de l'évènement de 2010. Plusieurs chefs d'inculpation ont été énoncés : « diffusion de fausses informations », « discours provocateur » et « promotion de l’inimitié entre groupes » (articles 153A, 153 B et 505 du Code pénal indien).

Deux des personnes visées par la plainte sont aujourd'hui décédées, et Arundhati Roy se trouve donc pointée du doigt aux côtés de l’écrivain et ancien professeur Cheikh Showkat Hussain.

Le retour de la plaine a suscité une forte indignation, d'autant plus qu'elle suivait sa participation à une manifestation pacifique devant le siège de l’association Press Club of India, à New Delhi. Elle réclamait, avec les autres personnes présentes, un respect de la liberté de la presse par les autorités indiennes. Autrement dit, l'enclenchement de la procédure ressemblait fort à une mesure de rétorsion...

Des soutiens à l'autrice

La stratégie du BJP n'a pas totalement porté ses fruits : il y a quelques jours, quelque 200 universitaires, militants de la société civile et journalistes ont cosigné et publié une lettre ouverte réclamant au gouvernement l'abandon de toutes les charges retenues contre l'autrice et son collègue.

« Nous déplorons cette action et appelons le gouvernement et les forces démocratiques du pays à s'assurer qu'aucune atteinte au droit fondamental d'exprimer librement et sans crainte ses opinions sur n'importe quel sujet ne se produise dans notre nation », comme la lettre ouverte.

Sanjay Hegde, avocat qui siège au sein de la Cour suprême indienne, estime auprès de The Guardian que la procédure judiciaire sera compliquée à défendre par le procureur et le gouvernement : « La police devra expliquer le délai de 14 années avant l'inculpation et pourquoi elle devrait être condamnée, alors que ses propos n'ont causé ni troubles ni violences à l'époque. »

Mais, même si aucune condamnation n'est prononcée contre Arundhati Roy ou son confrère, le message sera passé, estime la défense de l'autrice : mieux vaut tenir sa langue lorsque l'on souhaite critiquer le BJP ou remettre en question ses décisions.

Pour mettre en lumière le cas de Roy, l'organisation English PEN, qui défend la liberté d'expression des auteurs dans le monde, lui a décerné le PEN Pinter Prize, lequel salue « un mérite littéraire remarquable ». « Si l'Inde est au coeur de ses préoccupations, elle est une penseuse globale, et sa voix ne doit pas être réduite au silence », a souligné Ruth Borthwick, à la tête de l'English PEN.

Elle recevra la récompense en octobre prochain à la British Library, et désignera un auteur ou une autrice en danger pour partager le prix avec elle.

« J'aimerais que Harold Pinter soit avec nous aujourd'hui pour écrire sur ce monde qui devient incompréhensible. Puisque cela n'est pas possible, nous devons faire de notre mieux pour essayer de combler ce manque », a remarqué Arundhati Roy.

Photographie : Arundhati Roy en 2017, à Cambridge (Chris Boland, CC BY-NC-ND 2.0)