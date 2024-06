Liberté d'expression en Italie : 40 écrivains se disent “inquiets

L’ingérence du gouvernement de Giorgia Meloni dans le domaine culturel et, en particulier, le respect et le maintien d’un état démocratique de liberté d’expression, font tous deux l’objet d’un débat en Italie depuis un moment déjà. La controverse a touché la RAI — la chaîne publique de télévision en Italie — et, depuis un mois environ, s’est concentrée sur la participation de l’Italie en tant qu’invitée d’honneur à la Foire de Francfort.

L’affaire Saviano

Nombre d’auteurs, tels que Paolo Giordano et Antonio Scurati, ont immédiatement décliné l’invitation à rejoindre la délégation italienne.

De leurs côtés, Francesco Piccolo, Sandro Veronesi et Franco Buffoni, ont mis quelques jours à la refuser, une décision confortée par le déclenchement de la polémique Saviano. L’écrivain à succès, de renommée internationale, ne fait pas partie de la délégation représentant la littérature et la culture italiennes à Francfort. Une décision qui a enflammé le débat intellectuel italien, jusqu’à se retrouver sous la plume de quarante auteurs, qui ont écrit une lettre adressée à l’AIE et à la Buchmesse.

La lettre démarre d’abord par une critique du refus d’inviter Roberto Saviano à l’événement. En effet, ce dernier sera finalement présent à Francfort, mais invité par des institutions culturelles allemandes, et non dans le cadre du programme italien (bien que le commissaire nommé par le gouvernement, Mauro Mazza, ait tenté — très tardivement — de l’inviter, après la controverse et les défections déclenchées par l’annonce de son absence).

Une « séquence de prévarications »

D’après les signataires de la lettre, accessible en cliquant ici, (parmi lesquels on compte Silvia Avallone, Viola Ardone, Paolo Giordano et bien d’autres), l’exclusion de Saviano n’est pas un cas isolé, mais « fait partie d’une séquence de prévarications, de formes et de gravité différentes, dont nous avons été témoins au cours des deux dernières années et dont nous sommes souvent l’objet. Des événements individuels qui montrent une volonté explicite d’ingérence politique, de plus en plus étouffante, dans les espaces de la culture. »

« Cette ingérence s’exprime non seulement par l’occupation systématique de tout rôle décisionnel dans la culture suivant des critères d’allégeance politique, mais aussi par des formes plus ou moins explicites de censure, par des attaques personnelles visant à discréditer et par l’utilisation sans scrupules de procès contre des écrivains, des journalistes et des intellectuels de la part de ceux qui détiennent le pouvoir », poursuivent-ils.

Un tableau inquiétant, donc, qui implique des réflexions qui dépassent le contexte italien, puisque ces actions sont « inconciliables avec une expression saine de la démocratie ». La lettre évoque également un « sentiment de préoccupation », doublé d’un « malaise » résultant des dernières élections européennes.

L’urgence d’un débat collectif international

De nombreux écrivains et écrivaines ont profité de cet espace d’expression pour critiquer l’organisation du programme éditorial des institutions italiennes. Selon eux, les dialogues et les rencontres ne leur semblent pas suffisamment internationaux, car ils n’impliquent souvent que des auteurs italiens.

Voici comment la situation a été présentée dans la lettre : « Chacun d’entre nous aurait aimé, pendant notre séjour à Francfort, interagir avec les protagonistes de l’édition allemande et au-delà, avec nos collègues européens et internationaux, à un moment où nous avons plus que jamais besoin de sentir que nous appartenons à une seule et même culture. Au lieu de cela, l’Italie sera présente à la Buchmesse de manière insulaire, à travers un programme de duos entre auteurs italiens, une anomalie qui, nous le savons, a peu de précédents dans l’histoire des pays mis à l’honneur. »

L’action de la commission extraordinaire présidée par Mario Mazza est particulièrement critiquée : « un grave manque de stratégie culturelle et éditoriale de la part de la commission extraordinaire en charge de l’Italie » est en effet évoqué. « Seule l’initiative des auteurs et de leurs éditeurs allemands permettra de remédier, au moins partiellement, à cette approche irréfléchie. »

Une demande précise était alors formulée dans la lettre : « Une rencontre publique avec des écrivains allemands et, plus généralement, internationaux, pendant la Buchmesse 2024, pour discuter précisément de ces sujets, en dehors des espaces limités qui nous ont été dessinés par la commission italienne. »

La réponse de l’AIE : préserver la liberté d’expression

La réponse d’Innocenzo Cipolletta ne s’est pas fait attendre : « Nous accepterons la demande des auteurs d’ajouter des moments de débat aux opportunités déjà planifiées [...]. Tous ceux qui ont reçu et accepté l’invitation à participer à la Buchmesse pourront s’exprimer librement dans le pavillon italien au cours des rencontres programmées qui, comme prévu, verront des personnalités allemandes jouer le rôle de médiateurs et de modérateurs entre le public international et les auteurs. De plus, nous recueillons les demandes des éditeurs étrangers, en particulier allemands, pour mettre en valeur et renforcer la présence des auteurs italiens à Francfort. »

Enfin, le président de l’AIE rappelle que la « liberté maximale d’expression des idées » est une « condition préalable » à l’existence même du contexte éditorial, le livre étant toujours « l’instrument le plus efficace pour la diffusion de la pensée ».

