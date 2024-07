Le best-seller Jamais plus de Colleen Hoover, au cinéma le 14 août

Des chiffres records qui concordent avec la popularité de l’autrice : en 2022, Colleen Hoover aurait vendu plus de 20 millions de livres à travers le monde, selon le New York Times.

Jamais plus, c’est 863.000 ventes tous formats confondus (source : Edistat) en France ces dernières années. Et les chiffres n’arrêtent pas de grimper. Forte d’une communauté croissante sur les réseaux sociaux, notamment TikTok où elle cumule le million d’abonnés, l’autrice est devenue un véritable phénomène de mode.

Succès à la chaine

Portée par le succès de ses quelque 27 romans, elle est considérée par le magazine Time comme une des 100 personnes les plus influentes au monde en 2022, et compte 6 de ses romans parmi les 10 livres les plus vendus de la même année.

En France, parmi ses plus grands succès, on compte bien sûr Jamais Plus, traduit par Pauline Vidal et publié chez Hugo Roman en 2018. Les thématiques sont dures : Colleen Hoover traite de violences conjugales. Lily Bloom, fleuriste passionnée, fait la rencontre de Ryle Kincaid, un charmant neurochirurgien ambitieux. De cette entrevue naît un amour toxique, qui devient peu à peu violent.

Au milieu des tourments, Lily se remémore son idylle adolescente avec Atlas, un sans domicile fixe dont elle s’était entichée. Perturbée par le retour de cet homme, Lily tente d’échapper aux griffes de Ryle, chose difficile étant donné le passé familial de la jeune femme.

Quelques controverses

La romancière, surnommée CoHo par les initiés, traine malgré tout quelques casseroles. En 2023, elle suscite de vives réactions à l’annonce de la sortie d’un livre de coloriage inspiré de son même roman à succès. Accusée de « romantiser les violences conjugales », la publication du livre a été annulée. De plates excuses ont suivi sur le compte Instagram de l’autrice.

À LIRE – Des violences domestiques à colorier ? Colleen Hoover annule son projet

Puis, au printemps 2023, la diffusion des premiers clichés pris lors du tournage de Jamais Plus ont choqué les fans. Ces derniers se sont offusqués des tenues excentriques portées par l’actrice Blake Lively, qui incarne Lily Bloom, menaçant de boycotter le film si le tir n'était pas rectifié.

Un tournage (enfin) achevé

Et les lecteurs ont eu gain de cause. Dans la bande-annonce du film, l’actrice porte des tenues bien plus sobres. Elle révèle aussi la présence de Justin Baldoni, par ailleurs réalisateur, dans le rôle de Ryle Kincaid. Brandon Sklenar se glisse dans la peau du mystérieux Atlas, aux côtés de Jenny Slate pour incarner Alyssa.

L’autrice, quant à elle, se dit pleinement investie dans l’adaptation cinématographique. Grâce à sa présence, les producteurs espèrent transmettre l’essentiel du livre, et garantir la meilleure adaptation possible. Malgré tout, le tournage ne fut pas des plus aisés, car longuement retardé par les multiples grèves d’Hollywood, l'année dernière.

La sortie du film, initialement prévue pour fin juin 2024, a ainsi été repoussée au 14 août 2024. Aux États-Unis, It Ends With Us sera sur les écrans dès le 9 août.

Récemment, l'autrice a annoncé sur son compte Instagram l'adaptation d'un autre de ses romans, Verity (trad. Pauline Vidal, Hugo Roman, 2023), un thriller psychologique, au cinéma.

Crédits photo © Colleen Hoover