Mort de Mazel : de Chacal Bill à Paparazzi, humour et aventures garantis

Luc Maezelle, né le 27 juin 1931 à Herenrals en Belgique, a passé une enfance bercée par les romans d’aventures de Jules Verne ou d’Alexandre Dumas que son père lui lit le soir : elles nourriront son imagination et son goût pour la narration visuelle.

Admirant le Jijé de Blondin et Cirage, Mazel reconnaît que c’est Morris — dont il louait le sens de la narration — qui lui a donné l’envie d’être auteur de bande dessinée. Il dessinait en cachette depuis l’âge de onze ans, mais lorsqu’il intègre l’institut de Saint — Luc, c’est pour y suivre, sur le conseil de ses parents, des études d’architecture. Architecte diplômé, il construit des maisons et meuble ses loisirs en concevant les décors de plusieurs pièces de théâtre.

C’est au théâtre, en rencontrant une jeune fille — sur le programme de laquelle il dessine un croquis — qu’il décide de se lancer dans la BD : la belle inconnue n’est autre que la nièce de Sirius et elle l’encourage à se présenter chez Dupuis. Il mettra un mois à dessiner sa première planche...

À la fin des années 1950, il illustre une Belle Histoire de l’oncle Paul pour Spirou, puis entre en 1960 à Tintin où il multiplie les ébauches de séries en cherchant son style : L’Affaire Tarentule, les gags des clochards Bôjolet et Riesling, ceux de Cromagnon, des récits complets en parallèle pour PILOTE (l’agent secret « O.K. 27.43 », sous le pseudonyme Zem).

Son goût du panache l’incite à lancer en 1966 les mousquetaires Fleurdelys et Patacrac, sur scénario de Vicq. Sa voie est trouvée !

En 1969, Charles Dupuis lui propose de travailler avec Cauvin. Ils publient dans Spirou la série Câline et Calebasse, un d’Artagnan de fantaisie et son irascible jument qui s’effacent en 1976 au profit d’un petit Tarzan et son gorille, Boulouloum et Guiliguili, rebaptisés ultérieurement Kaloum et Kong (dans Les Jungles perdues). Parallèlement, il se masque du pseudonyme Mavericq pour lancer un western humoristique, Chacal Bill, dans PIF où il est entré en collaborant discrètement au studio Greg pour la série Les As.

Pour Spirou, il anime brièvement une héroïne du Far West, Jessie Jane (1981), sur une idée de Gérald Frydman, puis relance Câline et Calebasse sous le nouvel intitulé Les Mousquetaires (1989), dont il assume cette fois le scénario, et se tourne enfin avec Cauvin en 1993 vers une nouvelle série bien dans l’air du temps : Les Paparazzi, couple de reporters-photographes de choc accumulant les déboires au plus grand plaisir du public. Il était aussi l’auteur complet de La Première Femme de Barbe Bleue chez P&T Productions (1997).

« Nous pensons particulièrement à ses proches : sa fille Colette, son fils Guy, sa petite- fille Joy (prénom repris par Mazel pour son héroïne dans les Paparazzi) et sa petite- fille Maya ainsi que son épouse Évelyne », assure l'éditeur dans un communiqué.

Luc Maezelle a laissé une empreinte durable dans le monde de la bande dessinée franco-belge. Son travail est célébré pour sa contribution à la culture populaire et pour avoir inspiré de nombreux jeunes auteurs et dessinateurs. Il a su captiver plusieurs générations de lecteurs avec ses histoires captivantes et ses personnages mémorables.

Crédits photo : Mazel © Daniel Fouss