Pour les 20 ans de sa mort, un timbre à l'effigie de Françoise Sagan

Françoise Sagan, née Françoise Quoirez en 1935 à Cajarc, dans le Lot. Après une scolarité très mouvementée, elle fait ses débuts en littérature à seulement 18 ans avec la publication de Bonjour tristesse en 1954.

À peine majeure, elle connaît un succès exceptionnel et obtient le prix des Critiques décerné par un jury prestigieux, recevant de François Mauriac le surnom ambigu de « charmant petit monstre ». Ce premier roman, mis à l’index, se distingue par son succès, son scandale et l’engouement durable qu’il suscite.

Son deuxième roman, Un certain sourire, confirme sa place d’écrivain et lui assure un lectorat fidèle malgré les critiques. Son style, qualifié de « petite musique », se caractérise par la peinture des sentiments, des phrases courtes, parfois lapidaires, un ton moderne doux-amer et une pudeur mêlée à un goût pour la provocation.

Aimez-vous Françoise...

En 1957, elle subit un grave accident de voiture, en ressort dépendante aux opiacés et devra s’en libérer seule, épisode qu'elle raconte dans Toxique, court ouvrage illustré par Bernard Buffet. Entre la légende qui l’entoure (casino, whisky, boîtes de nuit et Ferrari), ses lectures et ses amis, Françoise Sagan a publié au total une vingtaine de romans, dont Aimez-vous Brahms... et La Femme fardée, une dizaine de pièces de théâtre, dont Château en Suède, des recueils de nouvelles, des chansons, des biographies, et a collaboré à l’écriture du scénario de Landru avec Claude Chabrol. Elle a également rédigé des chroniques et des portraits dans les journaux.

En 1986, elle écrit son épitaphe : « Françoise Sagan. Fit son apparition en 1954, avec un mince roman, Bonjour tristesse, qui fut un scandale mondial. Sa disparition, après une vie et une œuvre également agréables et bâclées, ne fut un scandale que pour elle-même. » Gravement malade, elle meurt à l’hôpital de Honfleur le 24 septembre 2004, ruinée.

