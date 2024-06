Intermezzo, le prochain roman de Sally Rooney attendu chez Gallimard

Si les ventes de l'autrice en France se comptent en centaines de milliers d'exemplaires - plus de 300.000 ventes au total -, outre-Manche, les chiffres font tourner la tête, puisque l'on parle de 3 millions d’exemplaires vendus, tous titres cumulés, au Royaume-Uni et en Irlande.

Très populaire sur les réseaux sociaux, notamment Tik Tok où le mot-clé #normalpeople réunit plus de 716.000 publications, la romancière s’est faite remarquer par sa prise de position politique très assumée. En 2021, elle annonçait ne pas vouloir éditer ses romans en Israël, en soutien à la population palestinienne, et continue aujourd’hui de défendre son point de vue sur la situation géopolitique.

Originaire de Castlebar dans le nord-ouest de l’Irlande, l'autrice à succès a été classée dans les 100 personnes les plus influentes du monde culturel en 2022 par le Time Magazine, et se sert de ses écrits pour aborder des thématiques qui lui sont chères.

Ainsi, dans Conversations entre amis (traduit par Laetitia Devaux aux éditions de l’Olivier, 2019) elle met en scène Frances et Bobbi, deux anciennes amantes devenues amies proches, refaisant le monde et critiquant le capitalisme aux côtés de Mélissa et Nick. Le quatuor se perdra rapidement dans la définition de leur amitié, basculant peu à peu vers une relation amoureuse, et transcendant ainsi les normes sociales établies.

L’amour se mêle aux tracas de l’adolescence dans Normal People (trad. Stéphane Roques, l’Olivier, 2021), dans lequel Connell et Marianne ont du mal à gérer le passage du lycée à l’université, mais surtout de l’adolescence à l’âge adulte. Fort d'un succès retentissant, le best-seller a été adapté en mini-série télévisée, réalisée par Lenny Abrahamson et Hettie Macdonald, et produite en 2020 par Element Pictures.

L'amour un jour, l'amour toujours...

Pour son quatrième roman, publié par les éditions Gallimard, l’humeur est à la couleur. Même cap donc, pour cette couverture légèrement plus sobre que les précédentes. Au centre du dessin, un homme, de dos, semble réfléchir, sous le joug d’une démarche masculine qui prend des allures de rideau de théâtre.

Un pion d’échec se retrouve sur cette couverture, sans nul doute pour rappeler la passion d’Ivan, 22 ans, brillant joueur, mais également garçon solitaire et ultra-sensible. Quant à son frère ainé, Peter, juriste renommé de Dublin, il enchaine les conquêtes amoureuses dans une trentaine qui semble mal assumée.

Éloignés par les années, leurs destins vont à nouveau se croiser à la mort de leur père. Le deuil va se mêler à leurs relations amoureuses périlleuses, ce qui poussera les jeunes frères à rebattre les cartes dans un moment des plus délicats.

Dans une traduction de l’anglais (Irlande) de Laetitia Devaux, Sally Rooney signe un roman que l'éditeur promet « sensuel et fascinant, emportant le lecteur dès les premières pages ».

Crédit image : © Kalpesh Lathigra