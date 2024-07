L'auteur albanais Ismaïl Kadaré est mort

Ismaïl Kadaré publie ses premiers poèmes dans les années 1950. Après des études à l'université de Tirana, il poursuit sa formation à l'Institut de littérature Maxime-Gorki à Moscou. Son retour en Albanie en 1960 marque le début de sa carrière de journaliste et écrivain.

Entre censure et succès

Son premier roman marquant, Le Général de l'armée morte, paru en 1963, lui a valu une reconnaissance internationale, notamment grâce à sa traduction en français.

L'auteur a vécu une étrange dualité, toléré et même valorisé par le régime du dictateur Enver Hoxha tout en étant régulièrement censuré. La parution de son ouvrage Le Monstre en 1965 est interdite dans son pays. En 1981, son roman Le Palais des rêves a également été sévèrement critiqué et interdit. Ses œuvres, bien que souvent frappées d'interdit ou mutilées dès leur publication, étaient avidement recherchées par ses compatriotes.

Menacé, il choisit l'exil en France en 1990, où il obtient l'asile politique. Cette période lui a permis de revisiter et de compléter des œuvres antérieurement censurées ou autocensurées. Parmi ses autres textes notables, on peut citer Les Tambours de la pluie, Avril brisé, Le Dossier H., ou encore La Pyramide.

Son œuvre, riche et variée, englobe des romans, des nouvelles, des essais, de la poésie, et des pièces de théâtre, explore l'histoire des Balkans, dénonçant le totalitarisme entre réalisme et folklore.

Largement salué

Outre l'International Booker Prize en 2005 et le Prix Prince des Asturies de littérature, il a notamment reçu le Prix Jérusalem en 2015, le Prix Park Kyung-ni en 2019, ou encore le Prix Neustadt en 2020. En France, il était membre associé de l'Académie des sciences morales et politiques depuis 1996 et a été promu commandeur de la Légion d'honneur en 2015. En octobre dernier, il a été élevé au rang de grand officier par le président Emmanuel Macron.

« Mais dans la littérature, cela se transforme en une force de vie, une force qui t'aide à survivre, à vaincre tête haute la dictature », avait-il ajouté, racontant que la littérature « m'a donné tout ce que j'ai aujourd'hui, elle a été le sens de ma vie, elle m'a donné le courage de résister, le bonheur, l'espoir de tout surmonter », avait-il expliqué, déjà affaibli, depuis sa maison de Tirana.

Son dernier roman, Disputes au sommet (trad. Tedi Papavrami), publié en 2022 chez Fayard en France, avait été sélectionné sur la première liste du Booker Prize International 2024. Il y imagine une conversation fictive entre Joseph Staline et l'écrivain Boris Pasternak.

Les éditions Fayard ont déploré la disparition de l'écrivain, ajoutant : « C'est un honneur d'avoir eu le privilège de publier son œuvre. » Igli Hasani, ministre de l'Europe et des Affaires étrangères de l'Albanie, a salué « un personnage monumental de la littérature albanienne et européenne. Son excellence littéraire a transcendé les frontières, participant à la compréhension de l'histoire et de l'héritage de l'Albanie. »

Crédits photo : à gauche, Ismaïl Kadaré en Albanie, en septembre 2023 (Bujar Hudhri, CC BY SA 4.0)