La colère de Dominique Grange, censurée en Allemagne

Élise, jeune chanteuse lyonnaise « monte à Paris » en 1958 pour tenter sa chance. Quelques années plus tard, elle tourne le dos au showbiz pour le mouvement contestataire mai 68. Avec lui, elle découvre le maquis des luttes contre les injustices sociales, l’exploitation et le racisme... jusqu’à la guerre d’Algérie.

Dans ce récit autobiographique, se raconte l'abandon de la chanson de variété pour les chants partisans et contestataires lors de son engagement pour mai 68. Illustré par son conjoint Jacques Tardi, l'album était enfin programmé dans les librairies d'outre-Rhin.

Les Nouveaux Partisans, écrite en 1968 par Dominique Grange pour le mouvement maoïste de la Gauche prolétarienne (GP)

Engagement pro-palestinien

Après l'Italie, l'Espagne et le Portugal, une nouvelle traduction de Élise et les nouveaux partisans se profilait : sur le papier, tout allait bien.

Une dizaine de jours avant sa sortie, le 16 janvier, un ami a essayé de précommander l'ouvrage chez un libraire. C'est à ce moment-là que nous avons appris que la publication était annulée. Honnêtement, nous sommes sidérés. – Dominique Grange

Interrogées par le quotidien Frankfurter Allgemeine Zeitung, les Éditions Carlsen admettent que cette annulation se justifierait dans la postface du roman graphique : la militante y fait état de ses convictions et engagements politiques.

Je continuerai donc de soutenir, de ma voix et de mes chansons, toutes les formes de résistance au libéralisme, à l’impérialisme et à la tyrannie des régimes dictatoriaux… et de réaffirmer toujours ma solidarité avec la résistance exemplaire du peuple palestinien depuis 70 ans, contre l’occupation et l’apartheid israélien. Postface d'Élise et les Nouveaux Partisans

“Pour moi, ils ne l'ont pas lu”

Mais les arguments s'avèrent totalement insuffisants, estime-t-elle, assurant n'avoir jamais caché ses positions. D'autant que « le contrat est signé depuis plus d’un an. Je trouve cela bizarre qu’ils aient mis autant de temps à en voir le contenu politique. Pour moi, ils ne l’ont pas lu », assure-t-elle à ActuaLitté.

De fait, la politique s’est durcie de l'autre côté du Rin : ces dernières années, les discours relatifs au conflit israélo-palestinien sont particulièrement surveillés. Pour exemple, en 2019, le Bundestag, le Parlement allemand, votait une résolution qualifiant le mouvement BDS (Boycott, désinvestissement et sanctions) d’« antisémite ». Et ce, parce que le collectif propalestinien promeut systématiquement le boycott d’Israël.

Dominique Grange, elle, assume parfaitement ses propos. « C’est un apartheid. Il n’y a pas d’autres mots. Je veux être bien claire que, ce que j’attaque, c’est la politique israélienne. Je ne suis pas antisémite. »

“Je ne découvre pas la censure”

Que faire maintenant ? « Tardi et moi sommes vent debout. Nous allons sûrement montrer notre mécontentement avec des associations. Mais au niveau légal, c’est à l’éditeur de faire quelque chose. ». On ignore à cette heure si Delcourt proposera l'oeuvre à une autre maison allemande. « En tout cas ils nous soutiennent, tout comme le traducteur, je suis très touchée par cette solidarité ».

Quelles suites légales seront à donner ? Contacté, le groupe Delcourt répond : « Notre action pour l’heure consiste en l’envoi de communiqué [de presse] ». Dans lequel il rappelle par ailleurs que, légalement, les propos de la compositrice-interprète n’engagent qu'elle.

Contrainte de se justifier...

Or, cette dernière le déplore, mais ne « découvre pas la censure. Quand on fait une chanson qui s’appelle Grève illimitée, on s’attend à ce qu’elle ne passe pas à la radio. Mais une censure aussi abrupte, non. Le plus agaçant dans cette affaire, c’est qu’elle nous appelle à nous défendre nous alors qu’on voulait défendre les autres ».

Uli Pröfrock, traducteur de l’ouvrage, a pour sa part décidé de cesser toute collaboration avec Carlsen. Sollicité par ActuaLitté, l'éditeur allemand n'a pas apporté de commentaires.

Solidaires, chantons tous : « À bas l'État policier ! »