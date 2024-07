Edward de Lumley, nouveau directeur de la Drac PACA

« Le ou la titulaire du poste devra avoir une très bonne connaissance et une solide expérience du pilotage, de la mise en œuvre et de l'évaluation des politiques culturelles », décrivait le ministère de la Culture dans sa fiche de poste.

Était aussi attendue « une aptitude marquée au management, à la communication, au dialogue et à la négociation afin de travailler dans les meilleures conditions avec les autres services de l'État, les collectivités territoriales et les différents acteurs culturels ».

Par un arrêté daté du 4 juillet, le ministère de la Culture a officialisé son choix pour la Drac PACA, celui d'Edward de Lumley, nommé pour un mandat de 4 ans qui commencera le 1er septembre prochain. Le directeur aura sous sa responsabilité 144 emplois, affectés sur plusieurs sites.

Un parcours russophile

Fils des préhistoriens Henry et Marie-Antoinette De Lumley, Edward de Lumley fut nommé, en février dernier, conseiller patrimoine, musées, archives et architecture de la ministre de la Culture Rachida Dati. Diplômé de l’université d’Aix Marseille III et de l’université Paris-Panthéon-Assas, il dirigea Alliance française d'Ekaterinbourg entre 2006 et 2008.

Il prend ensuite la tête, pour trois ans, de l'Institut français de Saint-Pétersbourg, avant de se voir confier le développement culturel et des publics du Centre national des monuments historiques. Il avait par la suite retrouvé un poste en Russie, en tant que conseiller de coopération et d'action culturelle adjoint pour l'Institut français de Russie.

Service déconcentré relevant du ministère de la Culture, la direction régionale des affaires culturelles est placée sous l'autorité du préfet de région et, pour les missions relevant de leurs compétences, des préfets de département. La DRAC est chargée de conduire la politique culturelle de l'État dans la région et les départements qui la composent.

Ce qui comprend notamment des interventions pour le développement du livre et de la lecture, l'éducation artistique et culturelle et la transmission des savoirs, la promotion de la diversité culturelle et de l'élargissement des publics, le développement de l'économie de la culture et des industries culturelles, ou encore la promotion de la langue française et des langues de France.

Photographie : À proximité du ministère de la Culture, à Paris (illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0)