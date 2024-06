La "légende" Ben, artisan de la langue, est mort

« Les premiers éléments font état d’une plaie par arme à feu. Une enquête en recherche des causes de la mort est ouverte et confiée à la DIPN 06 », a révélé le parquet de Nice dans un communiqué.

Né en 1935 à Naples, Ben voyage beaucoup dans sa jeunesse avec sa mère, irlandaise et occitane, avant de s'installer définitivement à Nice en 1949. À partir de 1955, il devient libraire, papetier et disquaire à Nice. Il commence en parallèle à dessiner et écrire, produisant des poèmes et autres œuvres qui interrogent le monde de l'art. Il est surtout connu pour ses phrases manuscrites typiques, souvent en blanc sur fond noir, qui sont des réflexions sur l'actualité, l'art, ou de simples constatations.

Œuvre de Ben 1961. Domaine public.

Christian Estrosi, maire de Nice, s'est dit, dans un post Facebook, « bouleversé et inconsolable. Il laissera l’image d’un artiste formidable qui aura tant fait rayonner l’École de Nice. Ils sont réunis avec son épouse dont il était inséparable. Je pense à sa fille Eva ».

Ben a en effet été une figure centrale de l'Ecole de Nice, proche d'Yves Klein et influencé par le Nouveau Réalisme. Il a adhéré au mouvement Fluxus au début des années 1960, promouvant l'idée que l'art devrait être intégré à la vie quotidienne et accessible à tous. En 1965, il ouvre une petite galerie, Ben doute de tout, où il expose de jeunes artistes innovants.

Le magasin 1958. Ben Vautier — Archives Ben Vautier, photographie prise par lui en 1958 (CC BY-SA 4.0)

Dans les années 1970, il acquiert une maison à Nice, qui devient une œuvre d'art en elle-même, décorée de ses phrases emblématiques et d'objets à la fois inspirants et humoristiques. Ses oeuvre sont présentes dans de nombreuses collections majeures à travers le monde, y compris le MoMA de New York et le Centre Pompidou à Paris.

Ben a constamment cherché à remettre en question et à redéfinir la notion d'art, intégrant des éléments d'humour et de critique sociale tout en conservant une profonde réflexion sur l'ego, la nouveauté, et le multiculturalisme.

La maison de Ben en 2012. Eva Vautier — Archives Ben Vautier (CC BY-SA 4.0)

Parmi les hommages rendus à l'artiste, citons celui du ministre de la culture, Rachida Dati, qui parle de la perte d'« une légende ». Elle développe : « Orfèvre du langage, Ben laisse derrière lui près de 12.000 créations artistiques. Ses écritures humoristiques, parfois satiriques, ont accompagné et marqué les générations. Son esprit libre nous manquera terriblement mais son art continuera de faire rayonner la France à travers le monde. »

Renaud Muselier, président du conseil régional de Provence-Alpes-Côte d'Azur, a partagé de son côté : « Benjamin Vautier, connu pour ses « écritures » déclinées, a fait rêver, grandir et réfléchir toute une génération de jeunes gens. Formé à l’École de Nice, il choisit de s’installer sur les hauteurs de Saint-Pancrace en 1975. Son art lui a permis de voir grand. Reconnu de tous, en France et à l’international, il est toujours revenu dans le Sud, chez lui ! Notre région perd un de ses artistes. J’adresse mes sincères condoléances à ses proches et à sa fille, Eva. »

Crédits photo : Gil Zetbase (CC BY-SA 4.0)