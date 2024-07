Chez DC, des illustrations assistées par l'IA qui font tache

Batman, Wonder Woman, Shazam ou Superman font face à un nouvel ennemi, qui fait apparaitre d'étranges modifications à leurs corps ou à leurs costumes, entre autres incohérences. Il s'agirait tout simplement de l'intelligence artificielle, ou plutôt de l'usage déraisonné d'outils utilisant sa puissance pour générer des illustrations.

En quelques mois seulement, les cas se sont multipliés chez DC Comics : pour des couvertures alternatives ou dans les comics eux-mêmes, des dessins semblent avoir été modifiés et finalisés par des outils d'IA.

La main dans le sac ?

En mars dernier, sur le réseau social X, James Leech partage son sentiment après la lecture de plusieurs comics Batman, cosignés par Andrea Sorrentino et Giuseppe Camuncoli au dessin, et Chip Zdarsky au scénario. The Joker: Year One, qui s'inscrivait dans la lignée du culte Batman : Année Un (Frank Miller et David Mazzucchelli, 1987), avait de quoi retenir l'attention.

Finalement, James Leech, qui a pourtant apprécié ce nouveau récit, en a surtout retenu de drôles d'incohérences dans les illustrations utilisées. Il relève par exemple, dans plusieurs représentations du Joker, des « mains bizarres » ou des « tétons partis en balade » sur le torse nu du personnage.

Sur d'autres dessins, Leech notait la répétition de motifs, ou un style qui n'avait parfois plus grand-chose à voir avec celui d'Andrea Sorrentino. Selon lui, ce dernier avait eu recours à des outils d'intelligence artificielle pour réaliser, ou au moins finaliser, ces productions.

Face aux accusations, Andrea Sorrentino s'était défendu en publiant une partie des coulisses de la création des dessins — des messages postés sur Instagram et depuis supprimés, tandis que DC Comics indiquait « appliquer une règle depuis longtemps, selon laquelle toutes les œuvres doivent être des créations originales des artistes », auprès du site Indy100.

Un retrait des œuvres

En l'absence d'autres informations de la part de l'éditeur comme de l'artiste, le doute restait permis pour les créations d'Andrea Sorrentino. Quelques jours plus tard, l'artiste Daxiong, pseudonyme de Jingxiong Guo, n'en aura pas bénéficié.

Les couvertures alternatives qu'il avait signées, mettant en avant Shazam, Wonder Woman et Power Girl ont en effet été pointées du doigt, elles aussi, en raison de soupçons d'assistance par l'intelligence artificielle.

Cette fois, les fins observateurs ont relevé des bizarreries dans les cheveux ou les vêtements des personnages, avec, entre autres, des tracés « sans queue ni tête ». Ici aussi, Daxiong s'était défendu en publiant les croquis des trois couvertures mises en cause : une manière de prouver qu'il les avait bien dessinées.

« Je n'ai pas utilisé l'intelligence artificielle, mais je suis un artiste blessé par cette chasse aux sorcières. Je travaille aussi sein de cette industrie depuis plus de 30 ans et mes dessins ont toujours été réalisés à la main », assurait-il encore selon le site spécialisé Bleeding Cool. Cette fois, DC avait agi d'une manière plus drastique, en annulant et remplaçant les dessins soupçonnés. Selon Daxiong, la décision était commune, pour éviter un effet négatif de la polémique sur les ventes, « et ne prouve en rien que l'IA est impliquée dans leur création ».

Des cas qui se répètent

Il y a quelques jours, une nouvelle polémique est née, cette fois alimentée par un autre dessinateur de comics, Adi Granov, qui a surtout collaboré avec Marvel. Sur le réseau social Facebook, il a mis en avant une illustration signée par Francesco Mattina, illustrateur et designer italien, qualifiant ce dernier de « plagiaire en série ».

D'après Granov, le dessin utilisé pour la couverture de Superman #18 présentait également un signe d'assistance par un outil d'IA, perceptible dans le logo sur le torse de l'alter ego de Clark Kent. « Non seulement il [Mattina] est un usurpateur, mais il n'est pas assez bon pour dissimuler l'erreur flagrante sur l'un des symboles les plus iconiques de toute la pop culture », assène-t-il, en pointant aussi les proportions des personnages et de certains accessoires.

DC Comics a finalement réservé aux couvertures de Mattina le même sort qu'à celles de Daxiong, en les annulant purement et simplement, relève The Beat, pour les remplacer par celles d'autres artistes. Granov s'est fendu d'un dernier commentaire sur le sujet : « Je pense qu'il faut des normes plus élevées, à tous les niveaux. Comme je l'ai déjà dit, critiquer l'art d'autrui va à l'encontre de toutes mes convictions, mais, lorsque cet art n'est pas de l'art, tout simplement, qu'il s'agit d'un véritable vol et d'une tromperie, et qu'il porte préjudice aux industries créatives et aux artistes, ne rien dire est bien pire. »

Pour l'instant, le rival Marvel Comics semble épargné par de telles polémiques, ce qui n'a pas empêché Disney, son propriétaire, de se risquer dans le domaine miné de la création assistée par l'IA pour la série Secret Invasion, diffusée en 2023. Le générique de la saison 1 intégrait de nombreux éléments générés par de tels outils, maniés par la société Method Studios : l'accueil avait été exécrable, en pleine grève des scénaristes hollywoodiens pour obtenir des garanties face à un usage excessif de la technologie dans le secteur de l'audiovisuel...

Les polémiques à répétition de cette année 2024 sont bien entendu un reflet de la popularité grandissante des outils graphiques basés sur l'intelligence artificielle, à laquelle les artistes eux-mêmes n'échappent pas. Mais interrogent aussi sur les rythmes de production au sein de l'industrie, qui pourraient pousser les auteurs à de telles extrémités et limiter la capacité de contrôle des éditeurs.

