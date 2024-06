7 projets littéraires nourris au sein de la Villa Albertine, en 2025

Plusieurs dizaines d'artistes et de créateurs, dont la liste complète est disponible en fin d'article, ont été sélectionnés par la Villa Albertine afin de participer à son programme de résidences. Ces dernières, d'une durée d'un à trois mois, « sont adaptées au projet de chaque résident et concrétisent la mission de la Villa Albertine, construire des échanges substantiels et des collaborations durables entre les communautés culturelles françaises et américaines ».

9 créateurs et 7 projets littéraires

Ancré dans 10 villes du territoire américain, le réseau de la Villa Albertine propose toutefois aux résidents de se rendre dans d'autres lieux, si leur projet l'exige. Ainsi, 28 villes seront traversées, au total, par les résidents.

En littérature, les lauréats 2025 sont les suivants :

Prune Antoine — Houston

Doan Bui – New York, San Francisco, San Jose

Benjamin Carteret et Sacha Llewellyn — Austin, Los Angeles, New York, Philadelphia

Walid Hajar Rachedi – Atlanta

Amélie Mouton — Washington DC, Titusville

Polina Panassenko — New York

Vincent Hazard et Daniel Alexandre — Oklahoma City, lieux liés à la nation Choctaw

Les lauréats ont été sélectionnés sur dossier par l'homme d'affaires David Rockefeller ; le directeur du MoMA Glenn D. Lowry ; le conseiller culturel de l'Ambassade de France et directeur de la Villa Albertine, Mohamed Bouabdallah ; la romancière Nicole Krauss ; la présidente de la Brooklyn Academy of Music, Gina Duncan ; le président du Centre Pompidou, Laurent Le Bon ; le vice-président des acquisitions et des productions pour Sony Pictures Classics, Dylan Leiner ; et la présidente de l'Institut français, Eva Nguyen Binh.

L'année dernière, 7 auteurs et autrices avaient été sélectionnés pour ce programme de résidences.

L'appel à candidatures pour les résidences 2026 s'ouvrira à l'automne prochain.

Photographie : illustration, risingthermals, CC BY-NC 2.0