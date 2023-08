Melissa Da Costa, la romancière des vacances

En cette trentième semaine de l’année (24-30 juillet), les jours se suivent et les achats se ressemblent. Le duo de tête Virginie Grimaldi et Fred Vargas demeure (respectivement 14.482 et 11.307 exemplaires), mais la 3e place revient à Maud Ventura. Mon Mari (10.906 ventes) dépasse Colleen Hoover (10.672 pour Jamais plus, trad. Pauline Vidal).