Mélissa Da Costa s’engage aux côtés de l’UNICEF

Révélée en 2019 grâce à son roman à succès Tout le bleu du ciel vendu à plus d'1 million d'exemplaires, Mélissa Da Costa a conquis le cœur des lecteurs français et se classe désormais troisième parmi les auteurs les plus populaires en 2022. Cette année, elle met son talent au service de l'UNICEF, soutenue par Le Livre de Poche, en publiant un texte inédit et précieux à ses yeux : La Faiseuse d'étoiles.

« J’ai écrit ce texte par amour pour mon fils à sa naissance. Je l’avais gardé dans mes tiroirs, jusqu’à ce que Le Livre de Poche, partenaire de l’UNICEF, m’ait demandé si j’avais un manuscrit inédit qui pourrait faire l’objet d’une publication. C’était un signe. Il était parfait pour l’UNICEF. Ce texte incarne un geste d’amour pour l’enfance, vecteur d’un message de préservation de l’enfance et de son innocence. » - Mélissa Da Costa

L’autrice nous plonge dans les souvenirs d’un enfant et en particulier les derniers instants vécus auprès de sa mère, qui se sait condamnée mais préfère inventer une mission secrète pour adoucir la peine de son fils.

« Tu m’as appris une leçon essentielle aujourd’hui. Je croyais bien faire, mais c’est toi qui as raison. On cherche toujours le bonheur loin de chez soi. On croit qu’il se trouve dans l’exotisme de paysages différents, de senteurs nouvelles, de bâtiments imposants. Ce n’est pas toujours vrai, n’est-ce pas ? Parfois le bonheur, c’est juste être assis sur une butte tous les trois. » – La Faiseuse d'étoiles (extrait)

À travers une histoire bouleversante, Mélissa Da Costa nous prouve une fois de plus que l’imagination n’a pas de limites, et qu’il n’existe pas de meilleur pouvoir que l’amour pour guérir les blessures les plus profondes.

Un livre acheté = 2 € pour l’UNICEF

« Pour chaque enfant, l’accès à la lecture est une échappatoire. Quand on est dans des zones de guerre, se plonger dans un livre est une façon de préserver un coin de magie malgré tout. C’est pourquoi, il faut se mobiliser pour que la lecture ne soit plus un luxe », affirme Mélissa Da Costa.

Avec ce livre, la romancière s’engage auprès de l’UNICEF et transmet un message d’espoir. Pour chaque livre vendu, deux euros seront versés à l’UNICEF, afin de contribuer à améliorer l’accès à l’éducation dans le monde.

La Faiseuse d’étoiles, en vente partout en France, à partir du 7 juin 2023, au prix de 7,70€.

Crédits photo : UNICEF