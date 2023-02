La fondation Bodmer expose les trésors enluminés de Suisse

Dans la continuité du projet national suisse de numérisation de manuscrits dits e-codices, plusieurs institutions, comme la Bibliothèque de l’Abbaye de Saint Gall, ont joint leurs fonds pour « que le public puisse avoir accès à ce précieux patrimoine livresque, digne d’être admiré tant par sa beauté que sa relevance historique ».

Le visiteur sera face à « des textes médiévaux transmetteurs d’une sagesse très présente dans nos vies quotidiennes (et dans nos traditions !) mais aussi superbement illustrés par les maîtres enlumineurs du Moyen Âge ».

Parmi les titres exposés, on peut citer un manuscrit sur parchemin daté de 1353, Le Roman de la Rose, de Guillaume de Lorris et Jean de Meun, ou encore un Parzifal de Wolfram von Eschenbach de 1467, originaire de la région de Constance.

Plus ancien, le manuscrit latin, le Chronicon d’Eusèbe de Césarée, qui remonte à 669, extrait de la Burgerbibliothek de Berne, ou De arithmetica et geometria / De musica, de Boèce, daté du Xe siècle, tiré de la Stiftsbibliothek.

Guillaume de Lorris et Jean de Meun, Le Roman de la Rose, Paris, 1353, manuscrit français sur parchemin. Genève, Bibliothèque de Genève, Ms. fr. 178. Best-seller du Moyen Âge, ce vaste poème contient deux parties composées à cinquante ans d’intervalle, la première tout à l’honneur de la femme célébrée par l’amour courtois, la seconde, satirique, en critiquant acerbement les vices. / Quinte Curce, Faits et gestes d’Alexandre. Bourgogne, v. 1470-1475. Cologny, Fondation Martin Bodmer, CB 53. La biographie d’Alexandre le Grand par l’historien romain Quinte Curce a rencontré beaucoup de succès auprès des seigneurs médiévaux. Cette traduction française fut commandée à l’humaniste portugais Vasque de Lucene, attaché à la cour ducale de Bourgogne (dont les princes étaient des grands bibliophiles).

Nicolas Ducimetière, commissaire de l’exposition décrit : « Les manuscrits enluminés, avec leurs peintures aux couleurs rutilantes et la brillance de la feuille d’or, marquent notre imaginaire collectif du Moyen Âge. Véhicules d’un savoir hérité et sauvé de l’Antiquité ou reflets d’une époque à la fois rude et raffinée, ils matérialisent une civilisation plus livresque qu’on le croit souvent. »

Et d’ajouter : « Ces générations de scribes, d’enlumineurs, de bibliothécaires et d’érudits lecteurs, ces livres en ont gardé les traces, touchantes ou surprenantes ; plainte d’un scribe transi dans son atelier glacé, demande de la bénédiction divine en fin d’ouvrage, malédictions contre les potentiels voleurs, notes de lecture marquées d’une manicule — ces mains à l’index tendus désignant un passage important —, trou du parchemin raccommodé au point de croix, attaques par les dents affamées d’un rat ou traces d’un vieil incendie de monastère… »

Il conclut enfin : « Autant que des chefs-d’œuvre artistiques, ces vénérables livres, prévus pour affronter les siècles et qui ont parfois dépassé un millénaire d’existence malgré les vicissitudes du temps, sont les précieuses reliques d’une époque fascinante qui n’a pas fini de nous faire rêver ! »

Eike von Repgow, Sachsenspiegel. Pays-Bas, v. 1400-1405, manuscrit flamand sur parchemin. Cologny, Fondation Martin Bodmer, CB 61. Premier recueil de droit en langue allemand, cet ouvrage compila les coutumiers saxons, mais fut bientôt en usage dans tout le Saint Empire romain germanique. Cette enluminure présente l’Empereur comme symbole du pouvoir temporel.

À côté de l’écrit, des objets d’usage enrichissent l’événement : emblèmes du pouvoir ou expression de la spiritualité, remises au goût du jour au début du XIXe siècle dans le sillage de la redécouverte romantique du Moyen Âge.

Parmi ces pièces, une belle série d’armes médiévales, des peintures, des sculptures, des vitraux, des ivoires, du mobilier, de l’orfèvrerie, de l’émaillerie, des bijoux et des objets usuels, que ce soit dans les domaines religieux ou civils.

En outre, l’’exposition proposera « une expérience subversive dans le Moyen Âge à travers plusieurs évènements exceptionnels et dispositifs interactifs qui lui permettra de voir, de “toucher” et d’éprouver l’époque médiévale ».

À quoi s’ajoutent les ateliers de calligraphie et d’enluminure, un cycle de conférences, ou encore le programme de projections, Le Moyen Âge au cinéma, organisées par les Cinémas du Grütli, ainsi qu’une bande dessinée médiévale inédite, à paraître le 7 mai.

Grégoire le Grand, Regula pastoralis et autres textes. Abbaye de Saint-Gall, fin du VIIIe et début du IXe siècle, manuscrit latin sur parchemin. St. Gallen, Stiftsbibliothek, Cod. Sang. 217. Manuscrit composite, ce volume contient la plus ancienne version conservée à Saint-Gall de la Regula pastoralis de Grégoire le Grand, à laquelle on a adjoint un abrégé médico-pharmaceutique contenant le manuel d’un médecin itinérant du nord de l’Italie (texte surnommé le Botanicus de Saint-Gall ou le Bestiarius de Saint-Gall). / Boccace, Elegia di madonna Fiammetta, Italie, 1467, manuscrit italien sur parchemin. Fondation Martin Bodmer, CB 39. Mise en garde de Fiametta, une amante délaissée par son ami Panfilo, à l’attention des femmes amoureuses, ce texte est ici copié par le scribe Giovanni Cardello da Imola dont la soigneuse calligraphie humaniste a été ornée à l’incipit d’un encadrement à bianchi girari rehaussé à la feuille d’or.

Enfin, un week-end, Chevalerie et Amour courtois, les 17 et 18 juin à la Fondation, à base de camp médiéval, démonstration de combats, mise en armure du XVe siècle, musique sur instruments d’époque.

Crédits photo : Fondation Bodmer