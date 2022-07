Aux États-Unis, des démocrates suivent le mouvement de la censure

Des parents d'élèves, voire de simples quidams, tentent de faire retirer des ouvrages des bibliothèques, au prétexte qu'ils seraient « insultants », « obscènes », voire... « pornographiques ». Derrière ces reproches se dissimule souvent un rejet de la différence, qui touche avant tout les textes qui évoquent la liberté sexuelle ou de genre, l'homophobie, le racisme, les violences envers les enfants...

De fait, les auteurs noirs, latinos ou encore d'origine asiatique sont le plus souvent concernés par ces tentatives de censure. Les bibliothécaires, des organisations non gouvernementales et même de jeunes élèves, les premiers concernés, tentent de riposter. Près de 1600 titres différents ont été visés par ces tentatives, en 2021, et la tendance ne semble pas ralentir cette année.

Certains responsables politiques attisent cette frénésie de contrôle, et en particulier des républicains, souvent candidats ici ou là. Agiter le spectre d'une « idéologie » cherchant à formater les plus jeunes est une stratégie bien connue, mais toujours efficace pour convaincre : citons Brian Kemp, gouverneur de la Géorgie, Tommy Altman, candidat républicain au Congrès pour l'État de Virginie, ou encore le gouverneur de Floride, Ron DeSantis.

Les bâillons pédagogiques

Jusqu'à présent, le camp démocrate ne s'était pas trop fait remarquer dans ce mouvement, si ce n'est par son opposition aux différentes tentatives de censure politique, comprenant des interdictions inscrites dans la loi.

Depuis une proposition de loi du 23 juin dernier, c'est désormais chose faite : la « House Bill 2634 », présentée dans l'État de l'Arizona par 11 représentants démocrates, propose tout simplement d'interdire « les manuels scolaires et autres outils pédagogiques qui contiennent des éléments faisant référence de manière négative à des personnes, en raison de leur ethnie, sexe, religion, handicap, nationalité, orientation sexuelle ou genre ».

L'idée, derrière ce texte, serait de bannir les textes à visée raciste, homophobe ou validiste, afin de proposer un environnement le plus inclusif possible dans les établissements scolaires. Mais le cadre qu'il impose est bien trop restrictif, dénoncent plusieurs ONG, qui classent la proposition dans la catégorie des « bâillons pédagogiques », lesquels menacent la liberté d'enseignement et la liberté académique.

En effet, des ouvrages utilisés dans un contexte d'enseignement de la tolérance et de la diversité pourraient tomber sous le coup de l'interdiction, et se trouver exclus : l'ONG PEN America, qui défend la liberté d'expression, cite ainsi les textes de Toni Morrison, qui, parce qu'ils décrivent le racisme en des termes crus, seraient potentiellement exclus.

À LIRE: États-Unis : la riposte s'organise face à une censure qui vise les librairies

« La censure imposée par le gouvernement aux étudiants et aux professeurs constitue toujours une mauvaise approche, peu importe la motivation ou le parti politique qui la propose », résume simplement Jeremy C. Young, responsable des questions de liberté d'expression et d'éducation pour l'ONG. « Les bâillons pédagogiques n'ont pas leur place dans nos écoles, point final. » Heureusement, la House Bill 2634 n'a pas poursuivi bien longtemps son chemin législatif.

L'un des bâillons pédagogiques les plus polémiques de ces derniers mois n'est autre qu'une loi présentée comme « anti woke » adoptée par la Floride fin 2021. Elle interdit, au prétexte de protéger les étudiants, d'utiliser des termes comme « critique », « race », ou encore « de faire de quelqu’un un bouc émissaire en fonction de sa race, de dire qu'il est intrinsèquement raciste, de dire qu'il est un oppresseur, ou un opprimé », selon les termes du gouverneur Ron DeSantis.

Dans les faits, le bâillon pédagogique que représente la loi « anti woke » empêche surtout les enseignants d'informer les étudiants sur les mécanismes du racisme, en particulier du racisme systémique...

Dossier - Aux États-Unis, une inquiétante vague de censure de livres

Photographie : illustration, ActuaLitté, CC BY SA 2.0