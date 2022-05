Aux États-Unis, la Géorgie facilite à son tour la censure de livres

Le 28 avril dernier, le gouverneur Brian Kemp a signé une série de lois, afin, selon ses propres termes, « de donner la priorité aux parents et aux enfants de Géorgie ». Les principales mesures de ces textes, comme l'interdiction de la théorie critique de la race et d'autres sujets jugés « clivants » ou le retrait de contenus « obscènes » des écoles, sont perçues par l'opposition démocrate et plusieurs associations comme des restrictions à la liberté d'enseignement et à la liberté d'expression.

Les nouvelles législations de la Géorgie s'inscrivent dans la lignée de celles d'autres États, notamment la Floride ou le Texas, où des gouverneurs républicains mettent en avant le même engagement pour les parents d'élèves et les enfants. Derrière cet affichage à des fins électorales — un scrutin pour élire le gouverneur de la Géorgie aura lieu fin 2022 —, les conséquences de ces législations sont catastrophiques pour les bibliothécaires et la diversité des collections des établissements.

En un an, plus de 1600 livres ont fait l'objet de tentatives de censure, débouchant parfois sur la mise à l'index des ouvrages. L'orientation des législations ou de l'idéologie qui motive ces actions vise le plus souvent des thématiques liées à la sexualité ou au racisme, parce que ces sujets sont présentés comme « clivants », favorisant la censure d'ouvrages d'auteurs afro-américains, latinos ou d'autres ethnies, ou encore dont la sexualité n'est pas hétérosexuelle, parce qu'ils abordent ces mêmes thématiques dans leurs écrits.

In fine, la diversité des expressions et des opinions se trouve amoindrie, notamment dans les établissements scolaires, dénoncent une partie des professeurs et des étudiants, soutenue par des associations de défense de la liberté d'expression.

Autocensure en vue

Les lois signées par Brian Kemp faciliteront un peu plus le signalement, et sans doute le retrait, de ces ouvrages des bibliothèques scolaires de l'État. La « Senate Bill 226 » met ainsi en place un cadre de signalement pour les parents d'élève, pour signaler des documents décrivant ou représentant « de la nudité, une conduite sexuelle, de l'excitation sexuelle ou des violences sadomasochistes ».

Le texte indique toutefois que le plaignant devra faire valoir l'absence « d'intérêt littéraire, artistique, politique ou scientifique pour les mineurs » des documents visés, mais ce garde-fou pourrait s'avérer bien fragile. Dans les États où des législations similaires ont été adoptées, des administrateurs d'établissements scolaires censurent de manière préventive les collections, afin d'éviter les polémiques et, possiblement, les conflits avec les représentants politiques.

En Floride, dans le comté de Walton, le superintendant du système scolaire de l'État, A. Russel Hughes, a ainsi décidé de retirer 58 titres des bibliothèques, de son propre chef et après avoir reçu une liste d'ouvrages jugés « inappropriés » par la Florida Citizens Alliance, un lobby conservateur. Au total, 105 exemplaires de 24 titres différents ont été visés.

Photographie : Brian Kemp en mai 2020 (Georgia National Guard, CC BY 2.0)