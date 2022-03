Infox, archivage : la guerre de l'information sévit en Russie comme en Ukraine

Depuis une dizaine de jours, les données que communique la Fondation Wikimedia convergent : de la Russie, les téléchargements augmentent. Objectif : parvenir à disposer de la version intégrale de l’encyclopédie Wikipédia, de crainte que son accès ne soit prochainement interdit. De fait, les réseaux — Facebook, Twitter, Instagram — subissent déjà de lourdes vagues de censure. Sanctionner la consultation d'articles émanant d’une encyclopédie libre et participative ne constituerait ni plus ni moins qu’une conséquence logique dans l’action du gouvernement de Poutine.

Or, récupérer toute la base de données de Wikipédia semble complexe : il existe une petite solution nommée Kiwix, qui propose la consultation hors ligne après téléchargement. Et pour parvenir à la compilation des articles — 1,8 million en langue russe — les utilisateurs ont mis en place des fichiers .torrent pour faciliter la récupération. En tout, 29 Go de savoir. Or, les statistiques de Kiwix montrent que depuis la Russie, les téléchargements explosent : près de 150.000 la semaine passée soit 4000 % d’augmentation en regard de janvier. Et cela continue, rapporte The Verge.

Depuis que la Roskomnadzor, agence fédérale de surveillance des communications russes, a menacé de bloquer Wikipédia, les craintes s’avivent. De fait, la page créée sur l’invasion russe de l’Ukraine ne suit pas vraiment le storytelling que Vladimir Poutine tente d’imposer au monde. Et sans propagande, toute cette opération militaire devient totalement dénuée de fondement. Déjà que…

Réduire au silence

En parallèle, ActuaLitté rapportait le 28 mars que les troupes russes s’en prennent désormais aux bibliothèques et leurs ouvrages. « Les troupes d’occupation saisissent et détruisent les manuels de littérature et d’histoire ukrainiens », dénonçait le ministère de la Défense ukrainien. Une méthode d’éradication des récits historiques, autant qu’un moyen pour supprimer les possibilités de compréhension du conflit.

D’ailleurs, Vladimir Poutine a lui-même recours à cette stratégie, en accusant l’Occident de faire disparaître les œuvres des compositeurs russes, pour mieux « canceller » la culture russe… Évidemment. Or, les témoignages attestant que les militaires russes s'en prennent aux livres ne cessent d'affluer :

Période charnière

Les bibliothécaires n’en sont pas à leur galop d’essai en matière de centralisation et de diffusion d’informations, avec un tri entre le bon grain et l’ivraie, depuis le début du conflit.

Une lectrice attire à ce titre notre attention sur le fait que Gallica, la bibliothèque numérique de la BnF, propose avec l’inalco (l’Institut national des langues et civilisations orientales), une sélection de documents concernant l’Ukraine. La plateforme est allée chercher des textes nombreux — comme l’ouvrage de Victor Tissot, un récit de voyage réalisé en Ukraine — ainsi que des photographies, des cartes ou encore des exemplaires numérisés de la revue France et Ukraine. On peut les consulter à cette adresse.

En outre, « les Sélections “Images” et “L’Europe en cartes” proposent un accès direct aux cartes et fonds de la Société de géographie concernant ce pays », note Gallica. Les ressources sont encore maigres, mais ont le mérite d'exister, en attendant que d'autres opérateurs viennent abonder.

L’internet Archive, de son côté, tâche de rassembler des bénévoles pour archives les sites web ukrainiens, redoutant non sans raison que les infrastructures numériques ne soient également frappées. La préservation du patrimoine culturel ukrainien — amorcée par d’autres organisations déjà — devient un véritable enjeu. Ce 22 mars, plus de 1200 personnes avaient participé à la sauvegarde de 10 téraoctets de données, tout en opérant des captures de 2300 sites.

« C’est une période charnière de l’Histoire », déclarait Mark Graham, directeur de Wayback Machine. « Nous observons ces grandes puissances, engagées dans une guerre, et cela se déroule à l’ère d’Internet. Celui où les plateformes de partage et d’accès à l’information que nous avons construites et sur lesquelles nous comptons, Internet et le Web, sont menacées. »

Pour qui souhaite découvrir les arcanes de l'archivage web, la porte d’entrée est toute trouvée.

DOSSIER - La guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine

crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0 - manifestation à Genève