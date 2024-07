En Algérie, la police s'invite à une rencontre en librairie

Quelques mois après un salon du livre d'Alger marqué par l'exclusion de la maison, les éditions Koukou font état d'un nouvel incident avec les forces de l'ordre, survenu ce samedi 29 juin à Bgayet (ou Béjaïa), commune à 200 kilomètres à l'est d'Alger.

Arrestations inexpliquées

Vers 15h30, des agents de la Brigade de recherche et d'intervention (BRI) et de la Brigade mobile de la Police judiciaire (BMPJ) sont entrés au sein de la librairie Gouraya de Bgayet, où se déroulait une rencontre autour du livre La Kabylie en partage, de Dominique Martre, coédité par Koukou et les Éditions Sans Nom en 2022.

« L'auteure, son mari, son éditeur, le libraire et toutes les personnes présentes ont été arrêtés et placés en garde à vue au commissariat central. Nos pièces d'identité et les téléphones portables ont été confisqués ; malgré notre insistance, l'appel à nos familles ou à un avocat nous a été refusé », a raconté Arezki Aït-Larbi, directeur de la maison Koukou, sur Facebook.

Selon lui toujours, après un interrogatoire, les différentes personnes interpellées ont été relâchées vers 20h, le même jour. L'intervention de la police semble d'autant plus « surprenante et incompréhensible », précise-t-il, que le même livre a été présenté dans une librairie d'Alger deux jours auparavant, sans réaction des autorités.

Plusieurs précédents

Les parutions de la maison d'édition Koukou suscitent régulièrement des réactions des autorités algériennes, notamment à l'occasion d'événements médiatisés, et en particulier le Salon international du livre d’Alger.

En 2018, des personnes affirmant être membres de la Commission de lecture et de suivi du ministère de la Culture s'étaient ainsi présentées au stand de la maison pour saisir les exemplaires de deux titres, Les derniers jours de Muhammad, enquête sur la mort mystérieuse du Prophète, écrit par une universitaire de Tunisie, Hela Ouardi, et Démoctature, des événements d’octobre 88 au 4e mandat, signé par Arezki Aït-Larbi lui-même.

En 2023, rebelote, avec une exclusion de la maison d'édition de la manifestation, cette fois. « Le commissariat du Salon international du livre d'Alger (SILA) nous a notifié, par courrier électronique, l'exclusion de KOUKOU Éditions de la manifestation prévue du 25 octobre au 4 novembre 2023. Motif invoqué : “dépassements constatés dans les publications contraires au règlement du SILA et que vous exposez sur votre stand”, sans plus de précisions », indiquait alors le directeur de la structure.

La Kabylie, sujet polémique

« Au-delà des spéculations sur les dessous de cette curieuse opération, ses commanditaires et leur objectif, un constat s'impose », selon l'éditeur, qui relie l'intervention policière du samedi 29 juin au sujet du livre.

La Kabylie en partage évoque l'histoire et les populations de cette région du Nord de l'Algérie, au cœur de revendications d'une partie de la population, qui réclame l'autonomie vis-à-vis d’Alger et la création d'un État indépendant. Le Mouvement pour l’autodétermination de la Kabylie (MAK), né en 2001, milite pour cette reconnaissance, mais a été identifié comme une « organisation terroriste » par le Haut conseil de sécurité algérien en mai 2021.

Le mois suivant, un amendement à l'article 87-bis du Code pénal élargissait la qualification de « terroriste », qui peut désormais s'appliquer, potentiellement, à différentes formes de critiques du gouvernement et autres revendications de l'opposition.

« Aux violations récurrentes des droits de l'Homme, aux arrestations musclées de militants pacifiques et aux humiliations infligées à leurs familles, aux condamnations arbitraires d'innocents à de lourdes peines, s'ajoutent l'interdiction des cafés littéraires et des salons du livre, la prohibition de tout débat et de toute activité culturelle autonome, y compris à l'université », assure à ce titre Arezki Aït-Larbi.