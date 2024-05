Interdit d'interdire : les acteurs du net exemptés de contraintes ?

Un État membre ne peut imposer des obligations supplémentaires à un prestataire de services en ligne établi dans un autre État membre. Voilà le résumé de ce que la Cour de Justice de l’Union européenne a conclu dans l’affaire C-662/22, impliquant plusieurs structures américaines.

GAFAM et plus si affinités

En Italie, les prestataires de services d’intermédiation et de moteurs de recherche en ligne tels qu’Airbnb, Expedia, Google, Amazon et Vacation Rentals, sont soumis à certaines obligations imposées par des dispositions nationales adoptées en 2020 et 2021.

Ces obligations visent à assurer l’application effective du règlement sur l’équité et la transparence pour les entreprises utilisant des services d’intermédiation en ligne. Les prestataires doivent notamment s’inscrire à un registre administratif (AGCOM), fournir périodiquement des documents financiers, communiquer des informations détaillées et payer une contribution financière. Des sanctions sont prévues en cas de non-respect.

Sauf que non...

Ces sociétés contestent ces obligations devant une juridiction italienne, arguant que l’augmentation des charges administratives en résulterait en une violation du droit de l’Union. Toutes, sauf Expedia qui est basée aux États-Unis, invoquent le principe de libre prestation des services, soutenant qu’elles sont principalement régies par les lois de leur pays d’établissement (Irlande ou Luxembourg).

Elles estiment donc que le droit italien ne peut leur imposer d’autres exigences pour accéder à une activité de services de la société de l’information. Le juge italien a transmis la question à la Cour de justice.

La Cour de justice a statué que le droit de l’Union s’oppose aux mesures telles que celles adoptées par l’Italie. Selon la directive sur le commerce électronique, c’est l’État membre d’origine de la société qui régule la prestation de services de la société de l’information.

Les États membres de destination doivent respecter le principe de reconnaissance mutuelle et ne pas restreindre la libre prestation de ces services, sauf exception. Ainsi, l’Italie ne peut imposer des obligations supplémentaires aux prestataires de services établis dans d’autres États membres.

La Cour a conclu que ces obligations ne relèvent pas des exceptions permises par la directive sur le commerce électronique. Elles sont générales et abstraites et ne sont pas nécessaires pour protéger les objectifs d’intérêt général visés par la directive. De plus, leur mise en place n’est pas justifiée par le désir des autorités italiennes de veiller à l’application effective du règlement susmentionné.

Crédits photo : PhotoMIX-Company CC 0