Matita : des silent books d'architectes alliant beauté et écologie

L’architecture, la vie urbaine, les objets de design remplissent les pages des livres de Matita et aussi du Livre 3, la nouveauté de septembre 2024, en édition bilingue, titrée Désordres. Il est le fruit d’une collaboration entièrement française entre Agnès Hostache, illustratrice et architecte d’intérieur, et l’écrivain et illustrateur Maxime Gueugneau qui, pour la première fois dans l’histoire de Matita, ajoute aux images des mots, dans le style des haïkus.

Rappelons, entre autres, la qualité de l’illustratrice, dont le premier roman graphique Nagasaki, d’après l’œuvre d’Éric Faye, a été primé au 47e Festival d’Angoulême.

Un voyage ludique aux teintes surréalistes, le Livre 3 est un voyage intense et inspirant à la découverte du design et de l’architecture des espaces intimes : images et mots révèlent les intérieurs qui racontent la vie des autres à travers les objets qui y sont disséminés.

Les mots et les illustrations ne sont disposés, qu’en apparence, de manière chaotique et s’enchaînent selon une logique de dominos, suivant des connexions secrètes. Le lecteur, enfant ou adulte, peut ainsi relier textes et les images de façon plus ludique.

Les espaces de la vie quotidienne sont dessinés en vingt pages par Agnès Hostache, qui peint les objets avec des détails intrigants, aidant les enfants à développer leur sens de l'observation.

Le texte se transforme ainsi en une comptine surréaliste. Enfin, rappelons que Libro 3, comme tous les volumes de Matita edizioni, est imprimé avec des encres végétales et du papier provenant de forêts certifiées. La production est 100 % made in Italy.

Crédit image : Matita