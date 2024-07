62 nouveaux lauréats du programme MIRA, initié par l'Institut français

Le programme MIRA a été inauguré en 2023 par l’Institut français, afin de réinventer les anciens programmes « Résidences sur Mesure » et les bourses « Stendhal », tout en renforçant la mobilité des créateurs français à l’international. Ce dernier s’ouvre aux artistes français et étrangers, sous réserve de résider en France depuis au moins cinq années.

Mira permet aux artistes d’entreprendre ou approfondir une recherche de création artistique dans un, ou plusieurs pays pour une période minimale d’un mois. Les 62 projets soutenus doivent impérativement se dérouler entre août 2024 et juin 2025, et sont soutenus par une bourse forfaitaire de séjour. Ce dernier varie entre 4000 et 6000 €, selon les pays traversés et la durée des séjours envisagés.

Pour favoriser les échanges entre les pays, l’Institut français propose une mise en relation systématique des lauréats avec le réseau diplomatique, les services culturels des ambassades, les Alliances françaises et les Instituts français des pays concernés.

Ainsi, 40 femmes et 22 hommes partiront en Afrique, en Amérique, en Asie, et en Europe, pour défendre divers projets relatifs aux arts visuels, aux métiers d’art, à la littérature, et au spectacle vivant.

En cette dernière catégorie, les lauréats sont :

Elemawusi AGBEDJIDJI – Maurice

Aina ALÈGRE – États-Unis

Gaël CHAILLAT et Ramona POENARU – Bangladesh

Aïcha EUZET – Sénégal

Ulysse GENEVRAY et Gaëlle DE LOS LLANOS – Chili

Maryne LANARO et Élie GUILLOU – Mexique

Tomas LEFEBVRE – Hong-Kong

Philippe OLLIVIER – Finlande

Cécile PROUST – Inde

Nathanaëlle RABOISSON – Japon

Masandje SANOGO – États-Unis

David WAMPACH – Islande

Catégorie littérature, les lauréats sont :

Littérature Clément BONDU – Égypte

Charlotte BONNEFON – Pologne

Frédéric DEBOMY – Vietnam

Isabelle DESESQUELLES – Inde/Sri Lanka

Romain DUTTER – Mexique Mathilde GAL – Royaume-Uni

Claire GARAND – Grèce

Agnès GIARD – Japon

Yasmine KHLAT – Allemagne/Pologne

Bertrand LECLAIR – Norvège

Muriel MARTINEZ-PAT – États-Unis

Touhfat MOUHTARE – Ouzbékistan

Laura NSAFOU – États-Unis

Sabah RAHMANI – Chili

Michel SERFATI – Bosnie-Herzégovine

En 2023, 40 bénéficiaires (38 projets au total) ont bénéficié de bourses de mobilité, pour développer leurs travaux de recherche artistique dans 21 pays. Plus de détails en cliquant ici.

© Giulia Grossmann, lauréate MIRA 2023 au Brésil