Jugée par la Turquie ce 28 juin, Pinar Selek risque la prison à vie

Écrivains, associations, universitaires, élus, politologues… La liste est longue de ces personnes engagées à travers ce texte : « Nous sommes aux côtés de Pinar Selek jusqu’à son acquittement définitif. » En octobre 2023, le procès qui devait s’ouvrir à Istanbul était de nouveau reporté, avec un renvoi au 28 juin.

Il y a 26 ans, en Turquie, Pınar Selek a été arrêtée pour ses recherches sur la résistance kurde. Refusant de dévoiler l’identité de ses sources conformément à l’éthique sociologique, elle est torturée et détenue. En prison, elle apprend qu’elle est accusée d’un attentat lié à une explosion de gaz accidentelle sur le marché aux épices d’Istanbul. Elle reste emprisonnée près de deux ans.

Acquittée une première fois en 2006, le parquet fait appel. S’ensuit une série de procès où, malgré des acquittements répétés faute de preuves, les verdicts sont annulés et de nouveaux jugements sont ordonnés. Malgré cette persécution judiciaire, Pınar Selek continue ses recherches, écrit et s’engage activement dans les mouvements sociaux, notamment les collectifs féministes, LGBT+ et antimilitaristes.

À LIRE - “Lutte, solidarité, vie, démocratie”, avec les femmes du monde entier

En juin 2022, la Cour suprême de Turquie a annulé le quatrième acquittement de Pinar Selek, datant de 2014, relançant ainsi les poursuites contre la sociologue pour des faits de 1998. Cette année-là, une explosion accidentelle de bonbonne de gaz au marché aux épices d’Istanbul avait conduit à son accusation de fomentation d’attentat.

Cependant, ce qui devait mettre fin à une persécution politique en raison de son intérêt pour le sort des Kurdes, ne faisait en réalité que commencer. Exilée depuis 2008, elle a poursuivi ses activités d’universitaire en France, en dépit des menaces qui pèsent toujours.

Faire taire une voix dissidente

« Comme pour des centaines de prisonnières et prisonniers politiques, le gouvernement turc utilise son cas comme un exemple pour tenter de faire taire toutes les voix dissidentes et les alternatives politiques. Le 28 juin prochain, elle sera à nouveau jugée et risque la prison à vie », rappellent les signataires du texte.

À LIRE - Pinar Selek, ou la sinistre frénésie de la Turquie

Et de constater que partout dans le monde, les menaces contre la liberté d’expression et de recherche s’accentuent. « Nous voyons comment les États, les multinationales et les élites sont complices dans la défense de leurs intérêts face à la pauvreté de masse, au chaos climatique et aux massacres », dénoncent les signataires.

De là l’importance de préserver les droits fondamentaux et que, « peut-être plus que jamais, nos luttes et nos analyses doivent s’enraciner dans la solidarité transnationale ». Car, symbole de résistance, « Pınar Selek utilise sans relâche ses compétences pour la justice, la liberté et l’égalité ».

À LIRE - Engagées, militantes : dix autrices se répondent

Et de poursuivre : « Nous appelons à nous tenir fermement aux côtés de Pinar Selek le 28 juin, à Istanbul et ailleurs, et à rejoindre la campagne transnationale pour son acquittement définitif, dans un effort de libération collective », affirment les auteurs de cette tribune.

« Justice et liberté pour Pinar Selek, justice et liberté pour toutes et tous. Jin, Jiyan, Azadî (Femme, vie, liberté, en kurde). Ce slogan des femmes kurdes résonne aujourd’hui dans la révolution féministe iranienne, et à travers le monde. »

Crédits photo : Pinar Selek - ActuaLitté, CC BY SA 2.0