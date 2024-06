Que chantent les classiques : première traduction de Racine en vers et en italien

La flotte grecque est prête à mettre le cap sur Troie, mais les vents languissent, les rames peinent en vain sur la mer calme. Le devin Calchas communique alors aux hommes la volonté divine : pour que les vents reviennent, il faut sacrifier Iphigénie. Il s’agit de la fille bien-aimée d’Agamemnon, le Roi des rois, celle qui dirige l’expédition.

Quitte à trahir, autant se faire plaisir

« Je ne voulais pas d’une traduction terne, véhiculant le sens seul. Je la désirais complète, fidèle au contenu, mais aussi éblouissante et poétique. Une traduction musicale, libre, audacieuse, somptueuse, capable de captiver les sens. Pour cela, j’ai accepté sans hésiter la contamination des styles », explique la traductrice en guise de préface.

Si la traduction de grandes œuvres nécessite d’être régulièrement revisitées, c’est précisément que les textes tels que transmis sont d’éternelle trahison. Et ce n’est pas à une Italienne qu’on apprendre combien traduire, c’est trahir.

« Entre la version du XIXe siècle de Lucio Tallachini, dont le style pompeux et ennuyeux s’éloignait par ailleurs trop du texte originel et celle, plus contemporaine, de Flavia Mariotti, parue chez Marsilio en 2007, pâle et sans relief […] j’ai choisi une troisième voie », s’enorgueillit-elle. Et son travail aboutit à « la traduction que j’aurais aimé lire » : celle d’une version rimée, pour s’approcher et approcher autrement la pièce de Racine.

De la musique avant toute chose (etc.)

Consciente qu’il serait impossible de relever ce défi sur la totalité de la traégie, elle a ainsi mêlé des vers libres, dans une langue plus complexe, « plus grandiose et baroque que celle de Racine », souligne-t-elle. Mais surtout, en dotant la langue traduite d’une autre musicalité. Car plus que les rimes et la perfection métrique, hautement périlleuses, « la musicalité m’importait avant tout ».

On se plongera dans cet extrait pour redécouvrir la pièce du dramaturge, dans la langue de Dante :

Illustration : le sacrifice d'Iphigénie