Israël / Palestine : les enfants, premières victimes du conflit

Fondée en 1953, l'organisation à but non lucratif, s'appuie sur la lecture et les livres pour promouvoir des idéaux de solidarité, de respect et de coopération aux enfants et aux jeunes du monde entier. En 2008, à Beit Hanoun et à Rafah (en Palestine), elle avait ainsi développé des bibliothèques et un programmes spécifique pour les plus jeunes.

Les enfants s'y rendaient pour lire, écrire des poèmes ou des contes, rencontrer des auteurs, se documenter ou partager leurs pensées et expériences. Un des membres de la bibliothèque al-Shawka à Rafah avait d'ailleurs remporté le concours « World Tales » de l'UNESCO en 2021.

À LIRE - À Gaza, bibliothèques et archives victimes de la guerre

Le conflit opposant Israël et Hamas, suite à la prise d'otage du 7 octobre 2023, a conduit à la destruction de établissements lieux culturels - en février dernier, on recensait 13 bibliothèques détruites ou endommagées, d'après le réseau Librarians and Archivists with Palestine. Parmi elles, la IBBY Children in Crisis Library, déjà frappée en 2014. Mais la perte de ces repères, « n'est qu'une infime partie de la tragédie que vivent les jeunes palestiniens ces derniers mois », affirme l'organisme.

L'IBBY, engagée pour l'enfance

« Alors que nous assistons à la violence et à la destruction continue à Gaza, nous pleurons pour les enfants et les familles tuées, blessées, déplacées et orphelins. Nous déplorons le chaos et la confusion qui domine leur quotidien, ainsi que le manque de besoins humains fondamentaux tels que la nourriture, l'eau, l'abri et l'aide médicale », affirme l'IBBY dans un communiqué.

Et d'ajouter : « Chaque enfant dans le monde mérite d'être protégé et nourri. Nous condamnons les violations continues des droits fondamentaux des enfants à Gaza. L'IBBY se joint aux appels urgents pour un accès à l'aide humanitaire et aux fournitures vitales pour le peuple de Gaza. De plus, nous exhortons fortement les dirigeants d'Israël et du Hamas à se conformer aux décisions et résolutions internationales pour mettre en œuvre un cessez-le-feu immédiat. »

#[pub-2]

L'association IBBY décerne les Prix Hans-Christian-Andersen, considérés comme l'équivalent du Prix Nobel de Littérature pour le secteur de la littérature jeunesse. L'organisation s'efforce également de défendre les intérêts des enfants du monde entier, notamment lorsqu'ils sont confrontés à des situations de grande détresse. Ces dernières années, l'IBBY a ainsi condamné l'agression russe de l'Ukraine, et agi en Turquie après le séisme qui avait touché le sud-est du pays en début d'année 2023.

Des attaques terroristes, des bombardements, et des civils au milieu

En mars 2024, l’ONU alertait : plus d’enfants avaient été tués dans la bande de Gaza en quatre mois qu’en quatre ans de guerre dans le monde entier. Dans le même temps, 88 % des infrastructures scolaires ont été endommagées ou détruites, et 188 écoles, qui servaient de refuge aux populations, ont été visées par des frappes aériennes israéliennes.

Un constat alarmant qui intervient en pleine guerre asymétrique, dans laquelle l'armée israélienne dépasse largement en nombre et en technologie celle du Hamas. « D'un côté, vous avez des chars, des avions et des technologies modernes. Celui qui n'en dispose pas comprend qu'il doit éviter un choc frontal, sinon il sera battu » résume Marc Hecker, chercheur à l'Institut français des relations internationales.

Ce dernier poursuit : « Il doit donc utiliser des moyens indirects pour attaquer l'adversaire ou bien trouver des moments où temporairement, au niveau tactique, il pourra bénéficier de l'effet de surprise. Des répétitions d'embuscade, par exemple, peuvent user l'adversaire. »

Identifier l'ennemi...

Une analyse qui s'applique à la guerre israëlo-parlestinien, notamment dans la phase du conflit initiée à l'automne 2023. L'organisation branche du Hamas a mené, le 7 octobre dernier, une attaque surprise, nommée « déluge d’Al-Aqsa », sur le territoire israélien, d'une ampleur que les autorités de l'État hébreux n'avaient pas anticipé.

1200 civils y ont ainsi perdu la vie, et près de 250 soldats et civils sont pris en otage. En réponse, Israël, menée par son premier ministre Benjamin Netanyahou, a entamé un épisode de bombardements, dont l'objectif affiché est de détruire le Hamas, emportant des dizaines de milliers de civils gazouis au passage. Et plus le temps passe, plus l'on s'interroge sur l'usage des moyens militaires.

Si ce dernier s'est dit ce 23 juin ouvert à décréter une pause des combats dans la bande Gaza, dans le cadre d'un accord partiel avec le Hamas, il a ensuite confirmé « nous serons dans l’obligation de continuer les combats après et ce dans le but d’atteindre notre objectif de destruction du Hamas ». Une déclaration qui a notamment fait l'objet de critiques de la part de certains médiateurs et familles d'otages israéliens, qui estiment que les mots du Premier ministre nuient aux négociations en cours.

Les enfants victimes de la guerre

Un nouveau bilan a été établi par l’UNICEF ce 17 juin, un peu plus de 8 mois après les attaques terroristes du Hamas du 7 octobre 2023, qui ont coûté la vie à 37 enfants en Israël. Selon l’agence des Nations unies dédiée à la protection de l’enfance, 134 personnes sont encore retenues en otage par le Hamas, dont 2 enfants. « Cela fait plus de 180 jours d’angoisse pour les otages et leurs familles. », déclare Catherine Russell, présidente de l’UNICEF.

Et d'ajouter : « La montée d’effroyables violences a eu des conséquences dévastatrices sur des milliers de familles. Le nombre de victimes est sidérant des deux côtés. Parmi elles, un nombre invraisemblable d’enfants. »

Côté palestinien, le bilan fait état de 37.266 personnes tuées dans la Bande de Gaza, dont plus de 14.100 enfants et 9000 femmes. L’UNICEF évoque également plus de 85.000 personnes blessées, dont 12.320 enfants, selon les estimations, précisant que « des milliers d’autres sont portées disparues et seraient probablement sous les décombres ». En Cisjordanie, 132 enfants auraient été tués.

À LIRE - Marché de la Poésie 2025 : la Palestine confirmée et à l'honneur

« Plus de 255 jours après l’escalade des hostilités, la bande de Gaza est sans aucun doute un des endroits les plus dangereux au monde pour un enfant », avance le rapport. Il est également affirmé que 70 % des victimes des attaques israéliennes à Gaza seraient des femmes ou des enfants, alors qu’un enfant serait blessé ou tué toutes les dix minutes sur le territoire en question.

À ces chiffres s’ajoutent les 1,7 million de personnes en exode, qui ont fui les bombardements israéliens depuis octobre, et des milliers d'autres qui ont été contraints de quitter la Cisjordanie. Certains s’étant réfugiés dans la région de Rafah, zone qui a récemment été particulièrement ciblée par l'armée d'Israël.

Ne pas sacrifier l'enfance ?

En mars dernier, 68 orphelins palestiniens d'SOS Villages d'enfants ont été évacués de Rafah à Béthléem avec l'aide des autorités israéliennes, un geste humanitaire initié à la demande de l’ambassade d’Allemagne en Israël. Certains membres du gouvernement de Benjamin Netanyahou, dont le ministre de la Sécurité nationale, Itamar Ben Gvir, et le ministre des Finances Bezalel Smotrich, ont par ailleurs exprimé leur indignation face à cette opération qu'ils qualifient de « fausse mesure humanitaire ».

Le Hamas a pour sa part libéré en novembre 2023 trois otages franco-israéliens agés de 12 et 16 ans, ainsi qu'une petite fille de 4 ans. L'organisation palestinienne a en revanche indiqué que deux autres enfants otages de 11 mois et 4 ans seraient décédés lors de bombardements israéliens.

Crédits photo : CC0 Domaine public / pxhere.com