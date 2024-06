Suprémacisme : des livres trop “blancs” pour être honnêtes...

Imagination Library fournit aux élèves défavorisés un même accès aux livres que leurs pairs de classe moyenne, par des dons expédiés directement dans les foyers comptant des enfants de moins de cinq ans. Parton a toujours ramené l’origine de cet organisme à son père, Robert Lee Parton Sr., qui ne fréquenta jamais l’école pas plus qu’il n’apprit à lire. Il joua cependant un rôle majeur dans l’organisation jusqu’à sa mort en 2000.

Trente années de loyaux services ?

Débutée en 1995, l’opération délivra les premiers livres aux enfants vivant dans le comté de Sevier, région pauvre et rurale du Tennessee où Dolly Parton avait grandi. La chanteuse a investi des millions dans l’Imagination Library et a déclaré : « Si l’on se souvient de moi dans 100 ans, j’espère que ce ne sera pas pour mon physique, mais pour ces livres. »

Et au fil des années, Imagination Library a reçu de multiples récompenses saluant son action, dont le prix des meilleures pratiques des américaines, remis par la Library of Congress dans le cadre des Literacy Awards.

Le coup de bambou

Pourtant, un récent article universitaire pointe les errances du programme jugé raciste, car il renforcerait les notions de « privilège blanc et d’hétéronormativité ». En outre, il ne représenterait pas suffisamment la diversité culturelle, le handicap, les identités de genre trans et bisexuelles ainsi que les structures familiales non traditionnelles.

L’article, rédigé par l’orthophoniste Jennifer Stone et publié par l’Université de Caroline du Nord, affirme que la philanthropie de Dolly Parton est « potentiellement dangereuse » et évoque un « paternalisme blanc ».

L’expression anglais employée dans l'article est précisément celle de “white savior” (Sauveur blanc) : elle porte une critique contre les actions mises en avant par une personne blanche au profit de personnes défavorisées. Et ce, parce qu’elles n’auraient pour unique but que de valoriser celui ou celle qui en est à l’origine. Cette expression trouve son origine dans le poème Le Fardeau de l’homme blanc de Rudyard Kipling.

En se concentrant sur « lire pour réussir » et « parfaire la parentalité », le programme Imagination Library de Parton est « oppressif », selon Stone. De tels thèmes subjugueraient les enfants et « privilégieraient une norme blanche, de classe moyenne, cisgenre, hétéronormative et valide ».

Les critiques ont condamné cette attaque fustigeant le programme de Parton, la qualifiant de « honteuse » et véhiculant une « malhonnêteté intellectuelle » qui promeut l’idée que les « familles normales » devraient être méprisées.

Le professeur Alan Smithers, directeur du Centre de recherche sur l’éducation et l’emploi à l’Université de Buckingham, a déclaré : « C’est un exemple flagrant de la corruption de la pensée que les écoles et les universités du monde occidental soutiennent et qui affaiblit nos sociétés. »

Le programme de lecture fonctionne également en Irlande, au Canada et en Australie Frank Furedi, professeur émérite à l’Université de Kent, a décrit l’article comme « une diarrhée verbale d'universitaire » s’attaquant aux « familles et à la parentalité normales » et aux valeurs essentielles pour socialiser les enfants.

Chris McGovern, président de la Campaign for Real Education, a déclaré : « Cette diatribe contre l’Imagination Library de Dolly Parton est honteuse, déraisonnable et méprisable. Une forme de folie intellectuelle sous-tend cette attaque contre l’entreprise louable de Parton. »

« En période de difficultés financières, il est difficile pour certaines familles de fournir ce type de ressources et le projet vise à encourager l'amour de la lecture, et inviter enfants et parents à s'asseoir ensemble, pour profiter d'un livre, depuis les premiers mois de l'enfance, et pour des années », déclarait la chanteuse de country, lors de l’ouverture d’une des Bibliothèques de l’Imaginaire, qui participent au maillage de son opération.

Crédits photo : Imagination Library