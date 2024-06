Japon : la sexualisation des mineurs dans les mangas en question 

Dans le cadre de la 213e session de la Diète, le parlement japonais, ouverte jusqu'au 23 juin prochain, la députée Masako Ōkawara a présenté une pétition, adressée au gouvernement japonais. Cette dernière envisage « une révision des lois pertinentes, en vue d'éradiquer l'exploitation et les violences sexuelles à l'encontre des mineurs ».

Lutter contre la pédopornographie

La proposition de cette membre du Parti démocrate constitutionnel émerge après la publication des résultats concernant la lutte contre la pédopornographie et les violences sexuelles à l'encontre des mineurs, jugés décevants, rappelle AnimeHunch.

Malgré une révision de la législation sur ce thème en 2014, le nombre d'arrestations n'aurait pas connu de hausse significative, quand les cas de prostitution infantile auraient augmenté, selon la députée.

Ignorer la commercialisation à des fins sexuelles d'images de mineurs diffuse l'idée de l'exploitation sexuelle au sein de la société et va à l'encontre des droits des enfants de vivre et de grandir dans un environnement sans danger, sécurisant. – Pétition portée par Masako Ōkawara au Parlement japonais

Près de 300 députés ont ajouté leurs signatures à la pétition, participant ainsi à sa diffusion médiatique, mais aussi à l'attention que le gouvernement devra lui accorder.

Suivre les conseils de l'ONU

Le texte ne cite pas directement les animes et les mangas, mais la production artistique des images visées doit être régulée, selon la pétition, qui évoque une recommandation de l'Organisation des Nations Unies, émise en 2019. Cette dernière avait fait référence à des mesures du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, adopté en 2011.

L'ONU appelait ainsi le Japon à « criminaliser la production, la distribution, la diffusion, l'offre, la vente, l'accès, la visualisation et la possession d'images ou de représentations d'enfants, ou de personnes ouvertement présentées comme des enfants, se livrant à des activités sexuelles explicites, et des représentations des parties sexuelles d'un enfant, réalisées à des fins sexuelles ».

Ce changement au sein de la loi japonaise aurait un impact significatif sur la commercialisation et la diffusion de certaines catégories de mangas et d'animes, à savoir le shotacon et le lolicon. Tous deux évoquent l'attirance d'un personnage adulte pour un personnage présenté comme un enfant, qui peut être sexuelle ou amoureuse. La mise en scène de véritables enfants dans ce cadre est interdite par les lois japonaises, mais les personnages de fiction ne sont pas concernés.

Si ces contenus sont diffusés librement au Japon, principalement auprès d'un public adulte, ils sont interdits dans plusieurs pays, dont la France, en vertu de l'article 227-23 du Code pénal.

Ce même article a permis le dépôt de plainte contre Bastien Vivès et ses éditeurs Glénat et Les Requins Marteaux, pour « diffusion d'images pédopornographiques ».

Le fait, en vue de sa diffusion, de fixer, d'enregistrer ou de transmettre l'image ou la représentation d'un mineur lorsque cette image ou cette représentation présente un caractère pornographique est puni de cinq ans d'emprisonnement et de 75 000 euros d'amende. – Article 227-23 du Code pénal

La pétition de Masako Ōkawara fait directement référence aux formules employées par l'ONU, et pourrait donc avoir de sérieuses conséquences pour l'industrie du manga et de l'anime, en interdisant certaines œuvres et programmes.

Un débat récurrent

La mise en cause d'une partie de la production culturelle japonaise n'est pas nouvelle, mais suscite toujours de vives discussions.

Une partie du public mais aussi certains artistes ou éditeurs dénoncent en effet une limitation de la liberté d'expression, si de telles régulations devaient être mises en place. Par ailleurs, les interventions de l'ONU sur le sujet sont perçues comme des ingérences étrangères visant la culture japonaise. En avril 2022, l'ONU avait ainsi dénoncé « l'hypersexualisation » d'une lycéenne par un manga, Tawawa on Monday, signé par Kiseki Himura.

Rappelons qu'avant 2014, et la révision des lois sur la pédopornographie, la détention d'images de ce type n'étaient pas punie par la loi japonaise, tant que leur propriétaire n'avait pas l'intention de les diffuser ou de les vendre. Les amendements adoptés il y a bientôt une décennie ont pris soin d'exclure les représentations de mineurs, afin d'épargner tout un pan des industries de l'édition, de la production audiovisuelle et des jeux vidéo.

En 2011 et 2013, le Parti libéral-démocrate (droite japonaise) avait également porté un projet de loi qui renforçait les règles relatives à la diffusion des images pédopornographiques, qui citait alors les animes.

Photographie : détail de la couverture du n°223 du magazine Comic LO, de l'éditeur Akaneshinsha, spécialisé dans les représentations de « lolitas »