Les éditeurs belges réunis pour conquérir la France et ses librairies

À compter du 1er septembre, vingt et une maisons d’édition prendront part à cette mutualisation des ressources. Recrutées sur la base d’un chiffre d’affaires inférieur à 2 millions €, elles remplissent les critères de la Charte relative à l’édition professionnelle (détaillée ici) et disposent donc d’un catalogue avec a minima une nouveauté publiée chaque année.

Ainsi regroupées, elles s’appuieront sur DOD & Cie, diffuseur-distributeur installé dans le Loir-et-Cher, pour essaimer leurs ouvrages à travers quatre territoires : Fédération Wallonie-Bruxelles , Luxembourg, France et Suisse. « L’objectif est de développer la clientèle en France tout en renforçant les liens avec les libraires wallons et bruxellois », indiquent les deux organisations professionnelles, l’Association des éditeurs belges et Les éditeurs singuliers, qui accompagnent le projet.

De l’expérimentation...

Depuis septembre 2021, une première distribution professionnelle pour les petites maisons de la FWB fut en effet mise en œuvre, avec une opération pilote démarrée en juillet 2022. L’ADEB et Les éditeurs singuliers constataient en effet qu’à l’exception de secteurs comme la BD ou la jeunesse, la présence même des ouvrages dans les librairies de la FWB faisait défaut.

« Cette situation est une particularité belge si on la compare aux exemples suisse et québécois », précisent les organisations. Les éditeurs autodistribués demandaient alors une solution globale, de sorte qu’ils accèdent plus facilement aux marchés du Benelux et de la France. Il s’agissait d’améliorer le service aux libraires tout en diminuant les coûts des opérations de vente.

À LIRE – La BD devient Patrimoine Immatériel de Bruxelles

La société coopérative Ciaco fut alors mandatée comme coordinatrice, pour centraliser les informations des différents éditeurs alors engagés. Et c’est avec MDS Benelux que l’aventure débuta, avec un réel succès, au point de convoiter une extension en France.

... à l'expansion

Toutefois, en janvier dernier, MDS Benelux décidait de mettre fin à ce partenariat : l’entreprise, dans une situation économique trop fragile, envisageait par conséquent la fin de son activité. En mars, MDS confirmait la tension économique et son départ de la Belgique, à l’horizon 2025. Entre temps, toute l’activité diminuera progressivement.

Ce revirement impliquait donc de trouver un nouvel opérateur, en mesure de couvrir non seulement le Benelux, mais également France et Suisse. En mai 2024, c’est donc avec DOD & Cie qu’un accord fut trouvé : à partir du 1er juillet, l’organisation se mettra en place, pour être pleinement effective au 1er septembre.

Le financement du premier volet de distribution mutualisée a été soutenu par le Service général des Lettres et du Livre de la FWB, s’inscrivant dans le contrat de filière que la ministre de la Culture, Bénédicte Linard, a instauré. L’extension à la France du dispositif découle de l’aide de Wallonie-Bruxelles International, décidée par le ministre-président Pierre-Yves Jeholet.

Dynamiser les revenus de l'édition

Concrètement, l’objectif est de passer de 372.700 € (ventes en PPHT), réalisés sur le territoire de la FWB à 1 million € sur 2025, avec l’élargissement du périmètre de diffusion et le recrutement de nouveaux éditeurs.

Le marché du livre belge francophone représentait 265,6 millions € en 2022, soit un recul de -3,8 % par rapport à 2021 (273,3 millions €). Les ventes restaient cependant bien au-dessus du résultat de 2020 (239,4 millions €).

Les librairies cumulaient un chiffre d’affaires de 101,2 millions €. Si elles ont cédé -4,9 % en comparaison de 2021 et ses résultats exceptionnels, elles restent bien au-dessus de 2020 (96 millions €). Les grandes surfaces alimentaires (GSA) avaient alors reculé de -4,1 % et les grandes surfaces spécialisées/ventes en ligne ont limité la casse à -2,7 %.

En 2023, le marché a globalement diminué de 5,9 % en volume par rapport à 2022, mais la légère hausse du prix de vente des ouvrages enraye la baisse en valeur, limitée à 1,2 %. L'année fut parcourue de différentes phases : après un premier trimestre peu prometteur, les chiffres des deuxième et troisième trimestres ont plongé (moins 8 à 9 % en volume et moins 3,5 % en valeur) avant de se redresser en fin d'année (-3 % en volume et +1,3 % en valeur).

À LIRE - Les éditeurs belges mobilisés pour promouvoir la lecture

Les librairies ont conclu l'année avec une légère croissance de leurs ventes (+1,3 % en valeur) malgré une baisse du nombre d'exemplaires vendus (-2,8 %). Ce bon résultat dissimule une sérieuse baisse pour les chaînes culturelles et les ventes en ligne : 8 % de moins en volume et 3 % de repli en valeur (données communiquées par l'ADEB).

Crédits photo : Belgique invitée d'honneur du Salon du livre de Genève 2019 - ActuaLitté, CC BY SA 2.0