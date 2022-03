Ukraine : des volontaires au secours du patrimoine numérique 

Le 8 mars, SUCHO faisait état de l’avancée du projet avec plus de 1500 sites web de musées, de bibliothèques, d’expositions numériques, de corpus de textes et de publication en accès libre ainsi mis à l'abri. Pour les aider dans leurs travaux d’archivage, les volontaires utilisent une multitude d’outils et de technologies du web.

On citera par exemple la Wayback Machine d’Internet Archive qui permet d'accéder à des clichés de pages web archivés par l'organisme, le robot d’exploration Browsertrix, service d'exploration de code en accès ouvert conçu pour rendre l'archivage web plus simple, ou encore l’extension de navigateur ArchiveWeb.page et l’application Webrecorder, qui fournissent une suite d'outils, également en accès ouvert, pour sauvegarder des sites web interactifs et les consulter ultérieurement dans un état aussi proche que possible de l'original.

Anna Kijas, l’une des administratrices du projet depuis l’université de Tufts aux États-Unis, explique : « Nous avons remarqué que les gens avaient soumis des sites ukrainiens majeurs du patrimoine culturel à la Wayback Machine d’Internet Archive immédiatement après l’invasion russe. Mais bon nombre de ces analyses n’ont pas été significatives, car elle ne prenait en compte que la première page du site — il leur manquait la plupart des collections numérisées et des fonds multimédias. »

SUCHO n’est pas le seul regroupement à archiver les sites web ukrainiens : l’Archive team, groupe dédié à la préservation numérique et à l'archivage web fondé en 2009, s’est également attelé à la tâche pour des sites gouvernementaux ukrainiens ainsi que d’autres sites dont le nom de domaine se termine par .ua. Les deux initiatives se sont associées sur certains contenus particulièrement complexes et ont également reçu le soutien d’Internet Archive à travers Mark Graham, directeur de la Wayback Machine.

L’initiative SUCHO est soutenue par les principales organisations d’humanités numériques des États-Unis et d'Europe : l’Association for Computers and the Humanities (ACH) ainsi que l’Association européenne pour les humanités numériques (EADH).

Quinn Dombrowski, l'un des administrateurs du projet à l’Université de Stanford (États-Unis), déclare dans un communiqué : « Nous ne cherchons pas à constituer nos propres collections numériques ou à traiter cela comme un projet de recherche pour les universitaires d’Amérique du Nord et d’Europe. Rien ne nous rendrait plus heureux que de ne pas avoir besoin de ces fichiers. Mais juste au cas où ces sauvegardes seraient nécessaires, nous voulons pouvoir remettre les fichiers à leur place : entre les mains des bibliothécaires, archivistes et conservateurs ukrainiens. »

Pour Sebastian Majstorovic, un autre administrateur du projet, membre du Centre autrichien des humanités numériques et du patrimoine culturel, cette initiative est plus personnelle. Il explique en effet : « Les guerres peuvent détruire de manière irréversible les artefacts et les sources historiques les plus précieux d’une culture, comme cela est arrivé, par exemple, à 90 % pour les fonds de la Bibliothèque nationale de Bosnie-Herzégovine, lorsqu’elle a été rasée en 1992, malgré les actions désintéressées de nombreux habitants courageux de Sarajevo. »

Et de poursuivre : « Des bibliothécaires sont morts et ont été blessés en faisant passer en contrebande les manuscrits les plus anciens. Cette perte irrémédiable de la culture du pays d’origine de mon père a eu un impact profond sur moi et était présente lorsque j’ai vu les photos d’Ukraine. »

crédit : Markus Spiske / Unsplash