Un binôme reprend le secrétariat général de LivreSuisse

Ils prendront leurs fonctions dès le 1er janvier 2025, et succéderont à Olivier Babel, l’actuel secrétaire général, qui partira à la retraite le 31 décembre prochain.

De son apprentissage chez Payot Libraire à aujourd’hui, Marie Musy a passé plus de trente ans dans le milieu du livre. Libraire curieuse et volontaire, elle a repris la Librairie du Midi à Oron en 2004 et a créé, dans ce gros village vaudois, l’unique festival en Suisse de littérature américaine L’Amérique à Oron.

Son envie de transmettre et son intérêt pour la formation l’ont menée à être Cheffe Expert auprès des apprentis libraires pendant neuf ans. Elle a également été chroniqueuse pour la Librairie Francophone et le Journal du Samedi sur RTS-la 1ère ainsi qu’experte au sein de la Commission Littérature du canton de Vaud. Titulaire du Brevet suisse du pêcheur sportif, elle prend plaisir, quand elle n’est pas plongée dans un livre, à lire...les rivières.

Guy Chevalley a toujours travaillé dans le domaine de l’écrit. Après avoir été assistant aux éditions La Joie de lire, il devient rédacteur pour le Conseil municipal de la Ville de Genève et auprès de différents conseils d’administration de régies publiques.

En 2015, il reprend Paulette éditrice avec Noémi Schaub : leur tandem réorganise la maison et lui donne un visage engagé. Titulaire d’un master en histoire de l’art et d’un master en socioéconomie, Guy Chevalley a aussi assumé de nombreux mandats comme indépendant, en tant que chargé de projets culturels et associatifs. À ces expériences s’ajoute un parcours d’auteur, notamment au sein du collectif AJAR, qu’il a cofondé et géré durant plusieurs années.

« Cette double nomination renforce notre association en plaçant à sa tête deux personnalités engagées et bien connues du monde du livre, et fédérant les deux principales compétences métiers qui la composent », indique LivreSuisse dans un communiqué.

Crédits photo © Tess Payot