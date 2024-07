Bibliothèques : un soutien financier renforcé vers les outre-mer

Le concours particulier relatif aux bibliothèques au sein de la dotation générale de décentralisation (DGD) propose un accompagnement financier aux collectivités, qui peut soutenir des projets d'investissement ou de fonctionnement non pérennes. Son montant total atteint 88,4 millions € en 2023.

Il comporte à l'origine deux fractions : la première pour les opérations en faveur des bibliothèques territoriales (de la construction du bâti à la numérisation des collections), la seconde pour les projets à rayonnement départemental ou régional favorisant les actions de coopération avec d’autres institutions chargées du développement de la lecture.

L'outre-mer dans l'équation

Le décret n° 2024-816 du 15 juillet 2024, signé par le Premier ministre, vient ajouter une troisième fraction au concours particulier relatif aux bibliothèques, entièrement « dédiée au financement des dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes de collectivités ultramarines ».

Cette troisième fraction — qui devient en réalité la deuxième dans la partie concernée du code général des collectivités territoriales — concerne donc les départements de Guadeloupe, de La Réunion, de Mayotte, les collectivités territoriales de Martinique et de Guyane, les communes et leurs groupements de ces départements et collectivités, ainsi que les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin et les communes de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Les montants susceptibles d'être attribués dans le cadre de la DGD pourront couvrir les dépenses d'investissement et de fonctionnement non pérennes réalisées par ces collectivités territoriales d'outre-mer et leurs groupements.

L’augmentation des crédits de la DGD Bibliothèques destinés en priorité aux collectivités ultramarines avait été validée lors du Conseil interministériel des Outre-mer, présidé par la Première ministre [alors Élisabeth Borne, NdR] le 18 juillet 2023. Un amendement au projet de loi de finances 2024 avait ensuite augmenté les crédits de la DGD Bibliothèques de 3,5 millions €, pour « financer cette mesure sans pénaliser les autres besoins ».

Des besoins urgents ?

Dans les territoires d'outre-mer, pour des raisons historiques ou topographiques, « l’offre en bibliothèques se resserre autour d’établissements majeurs ou de taille moyenne », rappelait en début d'année l'Atlas des bibliothèques territoriales. Autant dire qu'offrir la possibilité, pour ces établissements, de rayonner sur l'ensemble du territoire, devient une question cruciale pour la lecture publique.

Si les situations peuvent différer légèrement, les territoires d'outre-mer sont confrontés à une répartition déséquilibrée de leurs établissements, situés sur le littoral, au détriment de l'intérieur des terres. Les résidents de ces zones faiblement peuplées se retrouvent souvent isolés, sur un plan culturel également. 54 % des populations non desservies par une bibliothèque à moins de 10 minutes en voiture résident dans une zone rurale.

Avec moins de 3,5 % d'habitants réalisant des emprunts, les départements d'outre-mer comptent parmi les moins bien lotis pour cette mesure. Notons que la plupart des établissements de ces territoires abritent un nombre de documents par habitant largement inférieur à celui proposé dans les bibliothèques métropolitaines (entre 0,5 et 1,3 document par habitant, contre 2 en métropole en moyenne).

Selon un bilan proposé par l'Institut national de la statistique et des études économiques en avril dernier, 24 % des résidents des départements d'outre-mer seraient en difficulté à l'écrit, contre 10 % en France métropolitaine.

Photographie : la Bibliothèque Schoelcher, à Fort-de-France, en Martinique (kzoop, CC BY-NC-ND 2.0)