En Serbie, un festival victime des tensions géopolitiques

Le Festival Mirdita, qui depuis 2014 réunit des artistes, des militants des droits de l’homme et de la paix et des leaders d’opinion du Kosovo et de Serbie, a pour objectif d'enrichir la coopération et consolider la paix entre les deux pays.

Sa 11e édition, prévue à partir de ce 27 juin à Belgrade, a été annulée sur ordre des autorités serbes. La police a arrêté la délégation du Kosovo environ 25 kilomètres avant leur arrivée dans la capitale, et les a forcés à faire demi-tour. L'annulation de l'événement aurait été prise par le vice-Premier ministre serbe et ministre de l'Intérieur, Ivica Dačić, en raison de risques de perturbation de l'ordre public et pour des questions de sécurité, selon le quotidien kosovar Koha.

Plus d'une centaine de hooligans s'étaient réunis afin de protester contre la tenue de l'événement, scandant des messages tels que « Sortez ! » et « Vous n’êtes pas les bienvenus ! », rapporte le communiqué de Mirdita.

« Le ministère de l'Intérieur et le gouvernement serbe ont une fois de plus démontré que la liberté de réunion ne s'applique qu'aux groupes de hooligans, et non aux participants et aux invités du festival », affirment les organisateurs de l'événement, qui s'inquiètent « de l'état de cette société guidée par la violence, la haine et l'intolérance ».

Une réconciliation difficile en Serbie

Le festival devait notamment débuter par la représentation d’une pièce de théâtre intitulée « Père et Père », inspirée d’un texte de Jeton Neziraj. Présentée pour la première fois il y a deux ans et jouée en divers lieux au Kosovo, cette pièce a reçu de nombreuses récompenses. Elle aborde la question des personnes disparues durant la guerre du Kosovo, indépendamment de leur camp. Bien qu'elle ait suscité quelques critiques, elle n’a jamais été interdite au Kosovo.

Le lendemain de l’annulation du festival, Sofija Todorovic, l'organisatrice du Festival Mirdita, a reçu une lettre de menace accompagnée d’un paquet contenant la tête d’un animal. La lettre, signée par les « Patrouilles du Peuple », connu pour ses agressions violentes contre des migrants, comme l'expliquait Le Monde, accuse les organisateurs du festival de servir des intérêts opposés à ceux de la nation.

L’interdiction du festival aurait été célébrée par des manifestants brandissant des torches et lançant des feux d’artifice, selon PEN Serbie.

De plus, rapporte toujours l'organisation qui œuvre pour la liberté d'expression à travers le monde, un autre festival littéraire a été interdit à Kikinda par la municipalité, car les participants étaient jugés « anti-serbes ». Les organisateurs et les participants ont dû se replier dans un lieu privé pour se rencontrer.

Ces événements interviennent 25 ans après la fin de la guerre entre le Kosovo et la Yougoslavie, et 16 ans après la déclaration d'indépendance du Kosovo, que la Serbie continue à contester. Dernièrement, les tensions entre Belgrade et Pristina se sont ravivées, analyse la revue Le Grand Continent après, notamment, la violente escalade qui avait impliqué un commando serbe armé et la police kosovare à la frontière en septembre 2023.



Crédits image : Dani Lavi 0007, CC BY SA 4.0