Un auteur de best-seller en futur vice-président des États-Unis ?

C’était la première apparition publique de Donald Trump, candidat à la présidence américaine, depuis qu’un homme lui a tiré dessus ce samedi 13 juillet lors d’un meeting qu’il tenait en Pennsylvanie.

L’événement, dont il est ressorti avec seulement une plaie à l’oreille droite, marquera à n’en pas douter de son empreinte ces élections présidentielles et l’histoire politique contemporaine des États-Unis, symbole de la violence au sein de la société américaine, comme des accusations portées à l’encontre des opposants de Donald Trump.

C’est donc l’oreille bandée que l’ancien locataire de la Maison Blanche a été accueilli en héros et ovationné par ses sympathisants, lors d’une convention où il n’a finalement pas pris la parole. Il a préféré utiliser son réseau, ​​Truth Social, pour annoncer dans la même soirée : « J'ai décidé que la personne la plus apte à assumer la fonction de vice-président des États-Unis était le sénateur J.D. Vance, du grand État de l'Ohio. »

L’homme de 39 ans s’est dit « submergé par la reconnaissance ». Il avait notamment rencontré Donald Trump dans la journée de samedi à Mar-a-Lago, quelques heures avant que le candidat ne se fasse tirer dessus. Incident dont il fait porter la responsabilité à la campagne de Biden, qui présenterait le républicain comme « un fasciste autoritaire qu'il faut arrêter à tout prix ». « Cette rhétorique a directement conduit à la tentative d'assassinat du président Trump », a-t-il affirmé, rappelle l'AFP.

À LIRE - En Floride, Ron DeSantis coupe toutes les subventions à la culture

Le sénateur de l’Ohio n’était pourtant pas le premier à soutenir le milliardaire, qu’il qualifiait d' « idiot » et de « nocif », allant jusqu’à s’inquiéter qu’il soit « l'Hitler de l'Amérique ». Lui, qui affirmait pourtant être un « type qui ne sera jamais pro-Trump », avance à présent que son scepticisme d’hier permettra de convaincre les sceptiques d’aujourd’hui, indique encore l'Agence France-Presse.

Les positions de J.D. Vance auraient donc bien évolué, au point que Joe Biden parle de lui comme d’un « clone de Trump », affirmant qu’il ne voit « pas de différence » entre le candidat républicain et son colistier.

Figure de la « Nouvelle droite » américaine

J.D. Vance avait déjà obtenu le soutien de l’ancien président en 2022, lors de sa campagne pour le poste de sénateur au cours de laquelle il reprenait ses thèmes phares, au premier rang desquels se trouvent le protectionnisme économique et la lutte contre l’immigration.

Il fait également partie des proches de Donald Trump Jr., après avoir attiré son attention avec son ouvrage best-seller Hillbilly Elégie (Livre de Poche, traduction par Vincent Raynaud), publié en 2016 et adapté à l'écran en 2020. C’est avec ce livre autobiographique qu’il s’était fait connaitre du grand public.

Il y raconte son enfance chaotique, entre une mère qui a lutté toute sa vie contre la toxicomanie, et une grand-mère qui l’a maintenue sur le droit chemin. Il met en avant une Amérique oubliée, une classe désillusionnée et meurtrie par le chômage. Ces Hillbillies, Rednecks et autres White Trash, qu’il décrit comme sa famille et ses voisins et qui, poussés par la misère et la rancune, ont largement voté pour Trump.

Surfant sur le succès de son ouvrage, J.D. Vance a connu une ascension fulgurante jusqu’au poste de sénateur et, en cas de victoire de Donald Trump aux prochaines élections, de vice-président des États-Unis. Il est présenté comme un des symboles de la « Nouvelle droite » américaine, largement conservatrice, et qui souhaite donner un tournant plus radical encore à la politique isolationniste et anti-immigration de Donald Trump.

À LIRE - Archives classifiées : le procès contre Donald Trump annulé

Aussi, J.D. Vance revendique fièrement sa chrétienté, qui guide ses opinions politiques. Il est notamment un fervent partisan de l’interdiction de l’avortement, sans exception, y compris en cas d’inceste ou de viol.

Crédits image : Shealah Craighead, Domaine public ; United States Congress, Domaine public