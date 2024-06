Marcelle Dubois nommée membre de l'Ordre du Canada

L’Ordre du Canada, la plus haute distinction civile du pays, a été créée en 1967 pour honorer les « réalisations exceptionnelles, le dévouement communautaire et le service rendu à la nation », soulignent Jamais Lu et Théâtre Aux Écuries.

La nomination de Marcelle Dubois est une reconnaissance de « ses contributions significatives à la société et souligne ses efforts professionnels ainsi que son leadership exemplaire », détaillent-ils.

Marcelle Dubois, engagée pour la culture

Depuis 2001, Marcelle Dubois se distingue par son engagement envers la culture québécoise, notamment en fondant le Jamais Lu, organisme qui créé des rendez-vous artistiques et publics autour de la dramaturgie contemporaine. Jamais Lu compte aujourd’hui cinq festivals sur trois continents : Montréal, Québec, Paris, les Caraïbes et Mobile (regroupant le Saguenay-Lac-Saint-Jean, Gaspésie, Abitibi-Témiscamingue et Estrie).

Grâce à ce rayonnement de la dramaturgie d’ici et d’ailleurs, c’est plus de 400 textes inédits qui ont pris vie, dont certains grands fleurons de la culture canadienne comme Monsieur Lazhar d'Evelyne de la Chenelière (Leméac, 2011), Babysitter de Catherine Léger (Leméac, 2023), Yukonstyle de Sarah Berthiaume (Theâtrales, 2013), et Chokola de Phara Thibault (Fides éditions).

En 2011, Marcelle Dubois a également co-fondé le Théâtre Aux Écuries avec un collectif d'artistes. Aux côtés de ce collectif artistique, elle défend une vision collaborative privilégiant la mutualisation des ressources, le partage des connaissances et l'audace créative. Situé dans le quartier Villeray-Parc-Extension-Saint-Michel, le Théâtre Aux Écuries œuvre activement à la démocratisation et à la décentralisation de la culture.

Ce qui m’a toujours intéressé, c’est d’agrandir le réel. Que ce soit comme autrice de fiction, comme bâtisseuse de structure culturelle, comme programmatrice de saison théâtrale ou de Festival, à chaque fois, je me demande : de quoi le monde a besoin, là maintenant ?! Et souvent la réponse c’est : de liberté, d’essayer, de se retrouver ensemble, de se raconter, d’être fier. C’est un immense privilège d’être une passeuse, de pouvoir jouer le rôle de trait d’union entre les artistes et leurs sociétés. Espérer bâtir la suite du monde ensemble… On dirait que c’est tout ce que je sais — et que j’aime — faire. – Marcelle Dubois

Crédit photo : Kevin Calixte