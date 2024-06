Audiolivres : un auteur ouvre un recours collectif contre Amazon

Et une de plus, semble-t-il. La procédure qu’initie CD Reiss porte sur les « pratiques coercitives et anticoncurrentielles » d’Amazon. Le marché du livre audio, qui aux États-Unis a atteint 2 milliards $, est phagocyté par la firme, en violation de la loi Sherman sur la libre concurrence. À ce titre, elle devrait être qualifiée de monopole et condamnée à verser des dommages-intérêts.

À travers Audible, dont les parts de marché représenteraient plus de 60 % du secteur audiobook estime Bloomberg, Amazon dispose d’une force de persuasion massive. Au point que nombre d’éditeurs indépendants n’ont pas d’autre option que de travailler à la commercialisation de leurs titres avec la filiale d’Amazon.

Reiss aurait pour sa part constaté qu’il est impossible de vendre la version audiolivre seule, dès lors que l’on ne propose pas également le format papier ou numérique.

Par ailleurs, les auteurs indépendants sont ponctionnés de 60 % au moins du prix de vente public de leur livre audio – sans avoir la maîtrise du tarif proposé. Dès lors qu’ils commercialisent leurs ouvrages sur d’autres sites, le montant dépasse les 75 %. Rédhibitoire, en effet.

Pieds et poings liés...

Or, quand bien même on se soumettrait aux conditions drastiques, Amazon est à même d’infliger d’autres sanctions qui ne disent pas leur nom : impossibilité de mettre en œuvre des actions promotionnelles, position dans les résultats de recherche dégradée (voire suppression pure et simple) ou tarification dissuasive pour les clients.

Reiss ouvre donc une class action à toute personne ayant mis en vente un audiolivre après le 13 juin 2020 et à qui la firme aura ponctionné plus de 60 % de frais sur le prix public. Et l’auteur d’ajouter qu’Audible pèse, dans l’actuelle situation, 6 % en valeur du marché total du livre, tous formats confondus.

Amazon est aussi confronté à d'autres poursuites antitrust, notamment de la part de la Federal Trade Commission des États-Unis. Selon cette commission, la société aurait monopolisé les services de marché en ligne, entraînant une dégradation de la qualité pour les acheteurs et des frais excessifs pour les vendeurs. Contre toute attente, l'autorité américaine a cependant exclu les libraires de cette procédure.

Une autre plainte accuse Amazon de monopoliser le marché pour augmenter les prix des livres électroniques.

Crédits photo : ActuaLitté, CC BY SA 2.0