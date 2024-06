En Ukraine, un Pass Livre et des subventions pour les librairies

Présentée en mai dernier par une dizaine de députés, la proposition de loi 11251 visait à clarifier les activités de l'Institut ukrainien du livre, qui incarne l'action du ministère de la Culture en direction de la filière.

Derrière l'intitulé, il institue surtout deux nouvelles aides de l'État, en direction des librairies, mais aussi du grand public, par une sorte de Pass Culture réservé au livre.

Une promulgation rapide

Présentée il y a quelques mois seulement, la proposition de loi aura rencontré un indéniable succès au sein du Parlement ukrainien, comme le rappelle Chytomo. 299 députés lui ont en effet accordé un vote positif, sur les 450 que compte au total la Verkhovna Rada.

Contrairement à une autre loi, qui avait pour but de bannir les livres russes en Ukraine, le président de la République n'a pas vu d'objection à une promulgation rapide du texte, effective depuis le 17 juin dernier. Le soutien à l'industrie du livre est en effet assez consensuel, quand l'instauration d'une censure d'État interdirait au contraire l'entrée du pays au sein de l'Union européenne...

Différents leviers

Premier dispositif de soutien à la filière, une aide directe aux librairies, au nombre de 460 dans le pays, pour le règlement des loyers des baux commerciaux. Ces subventions doivent participer à la pérennisation des commerces existants, mais les députés à l'origine de la proposition de loi espèrent aussi créer des vocations en facilitant la concrétisation des projets d'ouverture.

L'autre dispositif s'adresse directement aux citoyens ukrainiens, en particulier ceux âgés de 18 ans. Ils recevront en effet pour leur anniversaire une somme de 908 hryvni, soit un peu plus d'une vingtaine d'euros, à dépenser pour s'acheter des livres par l'intermédiaire d'une plateforme dédiée aux services publics. Les crédits seront disponibles pour la première fois à compter du 1er juillet prochain.

Par ailleurs, un crédit d'un montant similaire sera accordé aux parents, à la naissance d'un enfant, mais uniquement après l'abrogation de la loi martiale, en vigueur depuis l'invasion russe, en février 2022 et prolongée une dizaine de fois depuis. Elle court désormais jusqu'à la fin du mois d'août.

Une industrie en difficulté

L'industrie du livre, comme d'autres secteurs de l'économie ukrainienne, subit les effets de la guerre déclenchée par l'invasion de la Russie en février 2022.

En mai dernier, des frappes russes visaient Kharkiv, deuxième plus grande ville du pays, occasionnant d'importants dégâts à l'imprimerie « Factor Druk », propriété de la maison d'édition Vivat et partenaire de nombreux éditeurs ukrainiens. Plusieurs dizaines de milliers d'ouvrages ont été détruits par cette attaque, qui a également causé une dizaine de morts et blessé des dizaines de personnes.

« L’une des plus grandes imprimeries de Kharkiv et de toute l’Ukraine. Hier, une frappe de missile russe a tué 7 personnes ici. Mes condoléances vont à leurs familles et amis. 21 personnes ont été blessées. L’imprimerie a explosé et des dizaines de milliers de livres ont été brûlés. Beaucoup de livres pour enfants, de matériel éducatif et de manuels scolaires », avait alors souligné le président de l'Ukraine dans un message publié à cette occasion.

Photographie : Volodymyr Zelensky, en 2022 (President Of Ukraine, domaine public)