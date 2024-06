Québec : Moins de livres chez Costco, plus de monde en librairie ?

Le 5 juin dernier, un article publié dans le New York Times annonçait que le géant américain allait prochainement « cesser de vendre régulièrement des livres dans ses magasins aux États-Unis », préférant exposer les ouvrages de façon plus ponctuelle, notamment en périodes de fêtes ou de vacances. Une décision lourde de conséquences pour le milieu de l’édition, qui n’a pas tardé à faire son bout de chemin jusqu’au Québec.

Alors, cette suppression dépassera-t-elle des frontières ? « Non, non, non », a soutenu le vice-président principal aux achats chez Costco Canada, Pietro Nenci, dans une interview accordée au Journal de Québec. Avant d’ajouter, avec nuance, que « l’on ne peut jamais dire que ça ne changera pas ».

Malgré un recul significatif des ventes de livres chez Costco ces dernières années, le vice-président a confié que le Québec jouissait d’un « bon marché pour le livre francophone, et même pour le livre anglophone ».

"Un bon marché", tant que ça ?

Costco, qui fonctionne sur le même modèle qu’un bon nombre de supermarchés discount, achète ses produits en grand nombre, et négocie des tarifs préférentiels pour les revendre à bas prix. Les produits sont ensuite exposés à même les palettes, permettant une réduction de charge de travail pour les employés. Or, le géant a indiqué que cela était impossible pour les livres, qui devaient être mis en rayon à la main par les employés, avec un renouvellement trop important. Une perte de temps et donc, un manque d’argent.

Il y a 12 ans, le détaillant affichait fièrement 250 titres différents par magasin, contre seulement 50 aujourd’hui. Une baisse drastique des ventes qui s’est fait ressentir du côté des éditeurs. Pour le Journal de Montréal, l’éditeur Jean Paré confie que 80 000 exemplaires du best-seller En as-tu vraiment besoin, de Pierre-Yves McSween (Les arènes, 2018) se sont vendus chez Costco, pour un total de 260 000 copies.

Des chiffres ahurissants qui ne reflètent plus la réalité actuelle. Jean Paré annonçait vendre « le tiers de tous ses livres chez Costco en 2012. C’est 7,4 % aujourd’hui ». Ce déclin progressif pourrait mener à une expansion de la suppression jusqu’au Québec, telle une épée de Damoclès au-dessus du marché de l’édition, déjà fragile.

Bonne nouvelle pour les librairies ?

Bien qu’il représente encore une part significative du marché de l’édition, la disparition de la vente de livre constante chez Costco pourrait bien redonner le sourire aux libraires, qui déploraient un manque considérable de variété offert chez le détaillant.

Éléna Laliberté, membre du CA de l’Association des libraires du Québec confiait au Journal de Montréal que la vente des bouquins chez le géant « pouvait être nuisible pour l’ensemble de la biodiversité », considérant la différence tarifaire privant les librairies d’une partie de la clientèle, et la petite sélection d’ouvrages proposés.

Crédit image : ZidaneHartono, CC BY-SA 4.0