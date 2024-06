En 2023, le Québec comptait une librairie de plus sur son territoire

Le marché du livre au Québec représentait 677,3 millions $ l’an passé, soit un recul de 0,2 % en valeur. Et ce, principalement du côté des grandes surfaces. De son côté, la librairie indépendante dispose de 55 % de parts de marché, avec 457,9 millions $ de CA contre 456,4 millions $ en 2022.

Reste que les librairies poursuivent leur bonhomme de chemin avec désormais 361 établissements recensés (en décembre 2023), contre 360 l’an passé. Une création de plus, certes, mais un mouvement qui se prolonge : on comptait en effet 330 points de vente en 2016.

Avec 347 établissements en 2017, les voyants étaient au vert, mais les deux années suivantes ont constaté une diminution des commerces du livre (336 puis 333 en 2018 et 2019). Pour la quatrième année consécutive, le nombre de librairies est donc en augmentation, indique L’Institut de la statistique du Québec.

Pourtant, entre 2022 et 2023, les emplois salariés dans le secteur de l’édition de journaux, de périodiques, de livres et de répertoires ont connu la plus forte diminution (– 9,6 %).

Soudain, un grand vide...

Paradoxal, donc, d’observer la situation des organisations professionnelles : depuis ce 14 juin, l’Association des libraires du Québec (ALQ) a littéralement implosé. Selon Le Devoir, plus aucun des salariés de l’équipe n’est aujourd’hui en fonction — à l’exception de Gabrielle Simard, qui poursuivra l’intérim de la direction jusqu’au 31 décembre 2024.

Un nouveau conseil d’administration a été nommé, avec deux entrées au terme de l’assemblée générale annuelle.

Une période de transition significative qui s’achève, avec des difficultés financières que le CA ne dissimulait pas, dans un courrier adressé aux membres.

« L’ALQ a vu le gel de subventions et l’abolition de programmes dédiés ainsi que le plafonnement de cotisations et de revenus autonomes. Si on ajoute à cela l’augmentation généralisée des coûts, votre organisation se retrouve avec un important déficit pour l’année budgétaire qui se termine. »

L’ALQ compte quelque 140 adhérents, quand la Coopérative des librairies indépendantes du Québec (LIQ) en dénombre plus d’une centaine. « Il serait plus qu’opportun de faire front commun en cette période et que les deux organisations se rapprochent pour fusionner », estime une actrice du livre québécois auprès de ActuaLitté. « Cette division ne sert probablement pas au mieux les intérêts de la profession. »

En France, une récente étude du cabinet Xerfi fait état de ce qu’en 2023, 147 librairies ont ouvert leurs portes contre 52 fermetures – un delta de 95 créations nettes, selon les éléments fournis par le Centre national du livre.

