Plus 50.000 ouvrages détruits en Ukraine par un bombardement

« Le bombardement à Kharkiv, le 24 mai 2024, du plus important imprimeur de livres en Ukraine, au cours duquel plus de 50.000 livres ont été détruits, s’ajoute aux nombreux crimes contre la culture ukrainienne commis par l’armée russe depuis le 24 février 2024 », dénoncent les éditions Syllepse. ActuaLitté avait raconté cette sinistre histoire : ce 23 mai, une imprimerie ukrainienne a été frappée par des missiles russes.

Lors de ces bombardements récents dans la ville de Kharkiv, le bilan humain s'élève à près d'une dizaine de mots et plus d'une vingtaine de blessés.

L'éditeur qui se présente comme internationaliste réaffirme son soutien aux côtés du peuple ukrainien, manifesté dès le début de l’invasion. De fait, la maison avait mis en place un accord de partenariat et d’assistance avec la maison d’édition Medusaet pour la publication de nombreux ouvrages.

Et de poursuive : « De nombreuses bibliothèques ont, par exemple, été détruites. Dans les territoires ukrainiens occupés par l’armée russe, la langue ukrainienne est réprimée au profit du russe et les musées pillés. Cependant, le peuple ukrainien résiste. Auteur·trices, correcteur·trices, traducteur·trices sont engagé·es les armes à la main pour combattre l’envahisseur et meurent au combat ou sous les bombardements. »

La Fédération européenne des éditeurs renchérit, condamnant sans réserve l’attaque qui a frappé l’imprimerie de Faktor-Druk, l’une des plus importantes du pays. La FEP « exprime sa solidarité avec les collègues ukrainiens [et] adresse ses plus sincères condoléances aux familles ayant perdu un être cher et leur courage à ceux qui ont été blessés par les attaques ».

Son président, Ricardo Franco Levi ajoute : « Les bombes qui ont tué sept personnes et réduit à néant des milliers et des milliers de livres n’ont qu’un seul objectif : détruire l’humanité. La communauté européenne du livre est aux côtés de l’Ukraine. Nous devons poursuivre et renforcer la coopération avec nos collègues ukrainiens. »

Faktor-Print appartient au même groupe que l’éditeur Vivat et la FEP tient à exprimer sa solidarité en encourageant le public à acheter des livres ukrainiens pour les distribuer aux personnes déplacées dans divers pays européens et pour assurer la visibilité nécessaire à cette littérature.

Sur les réseaux sociaux, la société « Faktor » encourage les dons. Tous les fonds seront destinés à soutenir les victimes et la restauration de la vie imprimée. Plus d’informations à cette adresse.

L'association des éditeurs et distributeurs ukrainiens a exprimé ses condoléances aux familles des victimes, soulignant que l'attaque ne serait « ni oubliée ni pardonnée ».

Volodymyr Zelensky, président ukrainien, a lancé dans un communiqué : « L’une des plus grandes imprimeries de Kharkiv et de toute l’Ukraine. Hier, une frappe de missile russe a tué 7 personnes ici. Mes condoléances vont à leurs familles et amis. 21 personnes ont été blessées. L’imprimerie a explosé et des dizaines de milliers de livres ont été brûlés. Beaucoup de livres pour enfants, de matériel éducatif et de manuels scolaires... »

Et d’appeler à une résistance mondiale : « Le terrorisme russe ne doit jamais rester impuni. Pas à pas, nous nous assurons que l’État russe porte les conséquences et les coûts de sa malveillance. Je suis reconnaissant à tous ceux qui aident notre peuple et à tous ceux qui défendent l’Ukraine ! »

Le dernier bilan ferait état de plus de 21 victimes décdées lors de l'explosion de missiles. L'imprimerie produisait principalement des ouvrages jeunesse... L’International Publishers Association (IPA) n’a pas encore réagi à ces informations.

Crédits photo : capture d'écran

DOSSIER - La guerre de Vladimir Poutine contre l'Ukraine ou la Russie impériale