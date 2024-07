Royaume-Uni : la guerre Israël-Hamas bouleverse l'économie de festivals

En août 2023, le FFB avait rassemblé des centaines d'auteurs pour sommer Baillie Gifford de se désinvestir des combustibles fossiles. En mai dernier, le lobby a réitéré ses demandes auprès de la société d'investissement, en exhortant cette fois tous les festivals de littérature du Royaume-Uni sponsorisés par le groupe de relayer cette requête.

Dans une déclaration signée depuis par plus de 800 auteurs, dont Naomi Klein ou Sally Rooney, le Fossil Free Books appelle notamment la société à prendre ses distances avec les « entreprises qui profitent de l'apartheid israélien, de l'occupation et du génocide ».

Ce même mois de mai, le festival Hay, qui se déploie du Pays de Galles au Pérou, a rompu avec Baillie Gifford en tant que sponsor, après que plusieurs intervenants aient boycotté le festival. Quelques jours plus tard, le festival international du livre d'Édimbourg et la société ont « conjointement convenu » de mettre fin au parrainage.

Peu après, les partenariats avec les manifestations de Borders, Wimbledon BookFest, Cheltenham, Cambridge, Stratford, Wigtown et Henley ont également été annulés.

« Nous avons besoin de votre soutien »

Interrogé par le Guardian, Nick Thomas, associé chez Baillie Gifford, assure : « Nous tenons les activistes directement responsables de l'effet inhibiteur que leur action aura sur le financement des arts dans ce pays. »

Il poursuit : « L'affirmation selon laquelle nous avons des sommes significatives d'argent dans les territoires palestiniens occupés est trompeuse et offensante. Baillie Gifford est un grand investisseur dans plusieurs entreprises technologiques multinationales, incluant Amazon, Nvidia et Meta. Exiger un désinvestissement de ces entreprises mondiales, utilisées par des millions de personnes à travers le monde, est déraisonnable et ne sert à rien. Tout comme il serait déraisonnable d'exiger que les auteurs boycottent Instagram ou arrêtent de vendre des livres sur Amazon. »

Baillie Gifford a investi entre 2,5 et 5 milliards £ dans l'industrie des combustibles fossiles, selon l'ONG Urgewald et le média indépendant écossais The Ferret, et près de 10 milliards £ dans des entreprises liées à la défense et à la cybersécurité israéliennes, d'après plusieurs sources, dont Arts Workers for Palestine Scotland.

Ce lundi 1er juillet, un communiqué conjoint des festivals anciennement soutenus par Baillie Gifford a été partagé : « Nous avons besoin de votre soutien », expliquent-ils sans ambages, et de développer : « En tant qu'organisations caritatives et à but non lucratif, tous nos festivals fonctionnent selon des modèles de financement mixtes qui dépendent du financement public, du parrainage d'entreprises et des dons individuels. Sans cela, les festivals ne peuvent pas continuer à prospérer et à engager de nouveaux publics. »

À LIRE - En Floride, Ron DeSantis coupe toutes les subventions à la culture

Les festivals du livre rappellent par ailleurs leur « rôle crucial », offrant notamment des espaces uniques pour l'échange d'idées et la promotion de la diversité, tout en soutenant les écrivains et en développant de nouveaux lecteurs. Ils encouragent, toujours selon les signataires, la cohésion sociale et la démocratisation de la culture, en atteignant des publics dans tous les territoires du pays.

« En tant qu'écrivains et autres travailleurs du livre, nous nous soucions profondément des festivals littéraires et soutenons leur appel à un financement durable », a réagi Fossil Free Books au communiqué. Le groupe de pression encourage par ailleurs à « travailler avec des auteurs et des groupes extérieurs tels que Culture Unstained pour développer des politiques de financement éthiques et transparentes ».

Quid du financement public ?

La maison Bloomsbury a déjà fait un versement de 100.000 £ à partager entre les neuf festivals. « Un membre de FFB a directement contacté Bloomsbury leur suggérant de faire un don aux festivals de livres à la lumière du retrait de Baillie Gifford, et a été responsable de l'obtention de leur soutien », a indiqué le groupe.

Julie Finch, PDG du festival Hay, a de son côté défendu l'importance des festivals littéraires « en termes de santé et de bien-être, de lecture et de développement communautaire, et aussi de tourisme et d'économie ». Elle a par ailleurs expliqué explorer toute la gamme des sources de financement, entre le public, les individus à haut revenu, les trusts et fondations, les entreprises et les legs.

La Publishers Association a exprimé son soutien au communiqué des festivals, soulignant les « pressions financières importantes » auxquelles les festivals du livre sont actuellement confrontés, une situation qu'elle considère comme « d'une profonde préoccupation ».

Pour garantir la pérennité des festivals, l'association insiste sur la nécessité d'adopter un « modèle mixte de revenus gagnés, de financement public, de parrainage d'entreprise et de philanthropie privée ».

Pour l'année 2022/23, les dépenses du secteur public consacrées aux services culturels au Royaume-Uni sont élevées à 4,48 milliards £, marquant une légère baisse par rapport à l'année précédente, 2021/22, où les dépenses étaient de 4,53 milliards £. Ce montant reste néanmoins supérieur aux années précédentes, indiquant une augmentation globale des budgets au fil des ans. La plus forte dépense de cette période a été enregistrée en 2020/21 avec 5,17 milliards £.

Le 4 juillet 2024, les Britanniques voteront à l'occasion de législatives anticipées, lors d'un scrutin uninominal à un seul tour, où le candidat arrivé en tête est élu. Les travaillistes, menés par Keir Starmer, sont les favoris des élections législatives britanniques. Ils bénéficient notamment d'un soutien inhabituel des milieux économiques, traditionnellement conservateurs, en raison de leur programme économique pragmatique et pro-business, met en évidence l'AFP.

À LIRE - En Serbie, un festival victime des tensions géopolitiques

Rachel Reeves, leur responsable économique, promet une « discipline de fer » sur les finances publiques. On l'aura donc compris, il y aura peu à attendre des pouvoirs publics pour améliorer le soutien aux festivals littéraires du Royaume-Uni...

La Chambre des communes compte 650 sièges répartis entre l'Angleterre, l'Écosse, le pays de Galles et l'Irlande du Nord.

Crédits photo : Kim Traynor (CC BY-SA 3.0)