Purges et censure en bibliothèques : en Ukraine, la guerre culturelle bat son plein

« Les troupes d’occupation saisissent et détruisent les manuels de littérature et d’histoire ukrainiens », annonce le ministère de la Défense ukrainien. Les ouvrages ne correspondant pas aux postulats de la propagande du Kremlin se verraient expurger des bibliothèques. Et pour mener à bien cette mission, des unités russes de la « police militaire » semblent avoir été réquisitionnées, selon les propos du ministère. À l’heure actuelle, en plus de la répression, ils exercent des fonctions dites « idéologiques ».

Ils sont chargés de repérer les ouvrages « extrémistes » dont font partie les manuels scolaires sur l’histoire de l’Ukraine, la littérature historique, scientifique et populaire. Et en particulier les ouvrages sur l’histoire des maidans ukrainiens qui correspondent aux révolutions et protestations ayant eu lieu en 2014 et bien entendu concernant toutes les luttes de libération ukrainiennes.

Une liste de noms dont la mention est interdite a également été dressée, comprenant notamment Mazepa, Petliura, Bandera, Shukhevych, Chornovil ou encore des villes de Kreminna, Rubizhne (région de Louhansk), Hrodna (région de Tchernihiv). Les livres ainsi sélectionnés auraient été confisqués, puis détruits sur place, ou emmenés vers une destination inconnue.

Ces faits ont été relayés sur Twitter par Euromaidan Press, journal anglophone en ligne, qui met en avant la certaine continuité dans les agressions à l'égard de la culture ukrainienne depuis le XVIIIe siècle.

Le ministère de la Défense ukrainien, pour appuyer ses dires, a illustré ces derniers avec la photographie d'un autodafé nazi, quand Euromaidan Press fait référence à l'histoire du pays. Il reste toutefois complexe de vérifier les informations en temps de guerre. Si le contrôle de l'information, et donc des journaux et des livres, fait partie des armes déployées par la Russie pour son invasion, il convient de rester prudent avec les maigres éléments disponibles vis-à-vis de cette censure.

Car la Russie, qui dénonce aussi une forme de censure, a fait de cet argument un outil de propagande assez grossier. La semaine dernière, Vladimir Poutine lui-même signait une loi prévoyant des peines de prison pouvant aller jusqu’à 15 ans d’emprisonnement pour publication de « fausses » informations concernant ce que le président appelle « l’opération militaire spéciale » de la Russie. De la prison et des amendes sont ainsi prévues pour ceux qui « publient sciemment de fausses informations » sur les activités du gouvernement russe à l’étranger.

Mais le dirigeant ne s’est pas arrêté là. Au cours d’une cérémonie en présence des lauréats des prix présidentiels de littérature et d’art pour les œuvres destinées aux enfants et aux jeunes, il a également déclaré que l’Occident tentait d’effacer la culture russe. Il accuse entre autres L’Occident de « discriminer tout ce qui touche à la Russie avec la pleine connivence et parfois l’encouragement des élites dirigeantes ».

Ajoutant que « Tchaïkovski, Chostakovitch et Rachmaninov sont effacés des affiches de concert, et les écrivains russes et leurs livres sont interdits » et de conclure qu’une telle censure de l’art avait été pratiquée pour la dernière fois par les nazis en Allemagne.

Sur le terrain, l’heure n’est tristement plus à la lecture, mais les livres continuent cependant à servir de rempart contre la guerre, littéralement. Sur cette photographie devenue célèbre d'une fenêtre de l'appartement du chercheur en architecture Lev Shevchenko, des piles de livres bordent une fenêtre de haut en bas pour se protéger des attaques aériennes de l’armée russe, et des bris de verre causés par les bombardements...

crédit : elnina (CC BY-NC-ND 2.0)