La Dante de Montpellier promeut la création franco-italienne

D’Ailleurs est né d’un appel à la création publié sur les réseaux sociaux, sur la base d’un thème commun : celui des origines. Ainsi, dix écrivains et autant d’artistes ont été sélectionnés par le comité rédactionnel de la revue.

Des textes d’ici et d’ailleurs

Le titre D’Ailleurs exprime une réflexion sur le sentiment d’appartenance à une communauté à laquelle l’on n’appartient que partiellement. À travers un « arc-en-ciel de personnalités », explique Chiara Lopresti, écrivaine et directrice de la revue, les thèmes sont interprétés par les auteurs et autrices de manière personnelle et originale, chacun selon sa propre histoire et son degré d’émotivité. Le lectorat de la revue reflète celui de la société Dante de Montpellier : il est binational, franco-italien, curieux et ouvert.

Instituts de culture et società Dante

Pour donner un peu de contexte à cette initiative, il convient d’introduire la Dante de Montpellier, et rappeler que l’Italie dispose d’un réseau d’environ 80 Instituts de culture répartis dans le monde entier, en association avec les consulats et les ambassades. Cependant, dans les villes où ils font défaut, comme Toulouse, Montpellier et Bordeaux, il est de tradition de trouver une Società Dante (institution culturelle italienne d’apprentissage de la langue et de promotion de la culture italienne).

Maria Antonietta Lensi, chargée des projets de la Société Dante Alighieri de Montpellier, relate le fonctionnement de cette institution et ses singularités.

Tout d’abord, même si les activités culturelles de la Dante sont indépendantes et autofinancées, la société doit « présenter chaque année un budget culturel au consulat et rendre compte de sa programmation ». Ensuite, la Dante de Montpellier entretient une relation particulière avec le département d’Italien de l’université de Montpellier Paul Valéry.

Le réseau des sociétés Dante est d’abord né en 1889, de l’invention de Carducci, et est devenu « un point de référence pour la diffusion de la langue et de la culture italiennes à l’étranger, tout comme pour les émigrés italiens ».

Diffuser la littérature italienne contemporaine en France

Le Dante de Montpellier compte 300 membres dont 150 participent aux 15 cours de langue organisés par l’institution. Des cours de théâtre sont également proposés, mais aussi un apprentissage de l’histoire de l’art et de la littérature italienne. En outre, la société Dante Alighieri de Montpellier œuvre à la diffusion de la littérature italienne contemporaine à travers des cycles de rencontres et de valorisation du patrimoine, et de sa riche bibliothèque qui compte 5000 ouvrages.

Ainsi, des « ateliers de découverte » de livres et projets éditoriaux sont organisés (par exemple sur Alba De Céspedes ou sur La revue dessinée) ainsi que des expositions qui mettent en valeur le patrimoine de la bibliothèque (par exemple sur le polar ou sur la bande dessinée italienne).

Par ailleurs, la Dante de Montpellier est la seule de France à disposer d’un droit de vote au Prix Strega (chaque année 10 personnes participent à un groupe de lecture qui lit les livres des 12 finalistes). Enfin, l’organisation de cours de création littéraire suscite un vif intérêt de la part du public.

D’atelier d’écriture à magazine littéraire

Chiara Lopresti organise elle aussi des ateliers d’écriture créative. Elle détaille : « j’ai suivi un master aux États-Unis et j’ai toujours organisé des workshops d’écriture créative selon le modèle américain : vous choisissez un thème commun, ensuite une session d’écriture de 45 minutes est proposée, à laquelle fait suite un moment de mise en commun et, enfin, un apéritif ».

Cependant, cette pratique menaçait de s’éteindre à cause de la période de pandémie. « Avec la pandémie, la rencontre physique disparaît et le sens de la communauté se perd », l’atelier étant temporairement déplacé en ligne. Mais c’est ainsi qu’est née l’idée de créer le magazine, afin de retrouver un temps d’échange et un travail collaboratif et collectif.

« Après quelques erreurs dues à l’inexpérience, 300 exemplaires ont été vendus la deuxième année et 400 la troisième année de publication de la revue : cette progression s’est produite suite à notre participation à plusieurs événements » se remémore Chiara. Ainsi, des personnes du secteur éditorial et littéraire ont pu suivre le projet et commencer à écrire pour le magazine. Quant aux chiffres de ventes, ils sont plutôt positifs, car un magazine littéraire « se vend généralement à 500 exemplaires : c’est un produit de niche ».

Le modèle de l’autoproduction

L’une des forces et des particularités de cette association culturelle réside dans l’organisation d’événements « nomades ». Par exemple, le festival itinérant d’autoproduction « Fumogeni ».

L’équipe éditoriale est d’ailleurs composée de cinq personnes, et le magazine suit un rythme de parution annuel (le prochain numéro sortira en octobre).

« Nous sommes dans une logique d’autoproduction : le magazine est vendu lors d’événements et de foires » souligne Chiara. Il est autodistribué et entièrement autofinancé, il n’a donc pas de code ISBN (il est publié en effet par une association culturelle qui n’a pas le statut de maison d’édition). Le tirage du prochain numéro sera limité à une centaine d’exemplaires, déjà tous épuisés.

