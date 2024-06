Censure et loi homophobe : la Géorgie bascule dans l'illibéralisme

Limiter les possibilités d'expression des voix dissidentes et criminaliser des modes de vie : une nouvelle fois, l'illibéralisme se manifeste en Europe, cette fois en Géorgie, où l'influence du voisin russe se fait clairement ressentir. Si bien que les opposants russes exilés dans ce pays du Caucase s'inquiètent désormais pour leur sécurité et leur liberté d'action.

Limiter les contre-pouvoirs

Ce lundi 3 mai, le président du Parlement géorgien et membre du groupe politique Rêve géorgien, a signé la loi sur la transparence de l’influence étrangère, marquant officiellement son entrée en vigueur. Très critiquée, elle impose des contraintes administratives importantes aux médias, structures et organisations non gouvernementales recevant plus de 20 % de leurs financements de l'extérieur de la Géorgie. Ils sont par ailleurs considérés comme des « agents de l'étranger », un statut qui permet de menacer de représailles les principaux intéressés, mais aussi leurs proches.

Si son but déclaré est « de renforcer la solidité des systèmes sociaux, économiques et politiques géorgiens », selon l'expression du président du Parlement, cité par l'AFP, ses détracteurs y voient surtout la marque d'une volonté de maitriser les discours critiques vis-à-vis du pouvoir.

Le veto de la présidente de la Géorgie n'aura pas suffi à enterrer la loi. Élue en 2018, Salomé Zourabichvili (sans étiquette) s'oppose régulièrement aux choix politiques de son gouvernement, actuellement dirigé par Irakli Kobakhidze, lui aussi membre du parti Rêve géorgien. Cette formation politique pro-russe a pris en grippe la présidente, aux idées plutôt tournées vers l'Union européenne, et a même tenté de la destituer en octobre 2023.

Un modèle russe

La loi sur l'influence étrangère inquiète largement au sein de la société civile, et d'importantes mobilisations ont dénoncé le texte porté par Rêve géorgien. De nombreux observateurs craignent un basculement vers une société illibérale : « En Russie, ça a commencé comme ça. Au début, seules les ONG étaient visées. La loi a ensuite été élargie aux médias, puis aux individus. Les militants de la société civile, les journalistes et les défenseurs des droits humains ont été pris pour cible », rappelle auprès du Monde Anastasia Bourakova, fondatrice de l’ONG Kovcheg, qui aide les citoyens russes ayant fui leur pays.

En Russie, la loi sur les « agents de l'étranger », un statut créé en 2012, est une déclaration ouverte d'animosité de la part des autorités russes, qui impose aux individus le respect de plusieurs mesures, sous peine de poursuites et d'amendes. Un message obligatoire est ainsi diffusé avant toute intervention, et les aides et subventions reçues sont scrupuleusement contrôlées.

Plusieurs auteurs, dont Boris Akounine, Dmitri Gloukhovski, Linor Goralik et Anna Berseneva, sont considérés par la Russie comme des « agents de l'étranger », ce qui limite la portée de leurs prises de position et de leurs critiques du régime.

« La loi sur les agents de l'étranger offre une couverture légale au harcèlement des auteurs, artistes, journalistes et de tous ceux qui font déjà face à d'importantes pressions visant à réduire leur liberté d'expression. Dans la Géorgie d'aujourd'hui, les emplois et les subventions reviennent avant tout aux individus et aux organisations qui suivent la ligne du parti », déplore l'ONG PEN America.

De nouvelles lois homophobes

Autre motif d'inquiétude, un projet de loi présenté en mars dernier, toujours par le parti au pouvoir, Rêve géorgien, qui s'attaque cette fois aux personnes LGBTQIA+ et à une « propagande » qui irait contre les intérêts du pays. Shalva Papuashvili, encore lui, la considère comme un mouvement occidental dont l'objectif serait de détruire « les relations, les attitudes, les perceptions et les comportements traditionnels ».

Une lecture réactionnaire de la lutte pour les droits LGBT qui n'est malheureusement pas inédite : en Russie, encore, mais aussi en Biélorussie, en Hongrie ou même dans plusieurs pays du continent africain, des lois homophobes ont vu le jour ces dernières années.

En Géorgie, le projet de loi vise à interdire les transitions de genre et le mariage homosexuel, mais aussi les manifestations qui « font la promotion des familles homoparentales ou des relations homosexuelles ». Autrement dit, toute expression publique revendiquant la liberté sexuelle et relationnelle se trouverait criminalisée.

La littérature visée

Ce 4 juin, Rêve géorgien a présenté une nouvelle proposition de loi sur le sujet, qui vise « la propagande des relations homosexuelles et de l’inceste » à la télévision et dans les programmes scolaires. Le précédent texte citait les « œuvres, programmes et tout autre support » dont le contenu était considéré comme de la propagande par le régime.

La nouvelle proposition de loi, dont l'adoption est espérée dès l'automne par le parti majoritaire, pourrait sérieusement limiter la diffusion d'ouvrages évoquant des personnes LGBTQIA+ et défendant leurs droits. Le secteur de la littérature jeunesse est souvent la première victime de ces lois liberticides, très générales, qui favorisent l'autocensure des auteurs et des éditeurs, par crainte des sanctions.

Photographie : Shalva Papuashvili, président du Parlement géorgien, en mai 2024 (Latvian Foreign Ministry, CC BY-NC-ND 2.0)