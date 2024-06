Colombie : une faculté promeut le libre accès par la lecture gratuite

Consulter et télécharger des livres de différentes disciplines : pour Angelica Cortés Martínez, coordinatrice des processus d’édition chez Editorial Unimagdalena, cette démarche frappe un grand coup. D’autant que les titres de la maison sont de plus en plus diversifiés et pertinents, pour la région des Caraïbes.

Les visiteurs de la plateforme numérique ont accès à 72 titres, allant de l’histoire et économie de la culture du café dans le Grand Bassin des Caraïbes, la santé mentale, les violences de genre à l’époque du COVID-19 ou un Catalogue des champignons Agaricales de l’Unimagdalena. Des livres traduits en anglais sont également proposés en libre accès.

Cette initiative s’inscrit dans l’engagement de l’université en faveur de la « science ouverte », tel que défini par le recteur Pablo Vera Salazar dans son plan gouvernemental visant à rendre l’université plus inclusive et innovante. Les livres, sont en format EPUB et/ou PDF et l'éditeur en facilite pleineemnt la diffusion : aucune restriction géographique ni territoriale ne sévit. Depuis la France, nous avons pu nous procurer plusieurs ouvrages.

Pour accéder à la collection de livres en ligne d’Editorial Unimagdalena, il suffit de visiter le site officiel, de cliquer sur l’option Open Access et de suivre les instructions.

En parallèle, l’université prépare la sixième édition du Salon international du livre, des arts et de la culture de Santa Marta FilSMar 2024, qui se tiendra sur le campus du 29 octobre au 3 novembre. Cette initiative réaffirme l’engagement de l’Université de Magdalena à promouvoir le libre accès à la connaissance et à contribuer au progrès éducatif et culturel de la région des Caraïbes.

Crédits photo : Universidad del Magdalena