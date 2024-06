28 États s'engagent pour la survie de la culture en Ukraine

Ce jeudi 6 juin, l'UNESCO a constaté que la barre des 400 sites culturels endommagés a été atteinte en Ukraine. Parmi ceux-ci, 191 immeubles historiques et artistiques, 137 édifices religieux, 31 musées, 25 monuments, 15 bibliothèques et un lieu d'archives. Les premiers travaux de restauration ont commencé à Kyiv et Odessa, mais les besoins financiers restent énormes, estimés à une moyenne de 680 millions $ par an jusqu'en 2033.

Pour ce qui est du livre, la région de Kyiv demeure la plus touchée, avec 4 bibliothèques totalement ou partiellement détruites. À cela s'ajoutent les victimes dans le secteur privé : le jeudi 23 mai 2024, un bombardement détruisait des dizaines de milliers d'ouvrages en touchant l'imprimerie Factor Druk, sous la gestion de la maison d'édition ukrainienne Vivat, qui se présente comme internationaliste.

Outre les dégâts matériels, l'arrêt des activités culturelles et artistiques a privé de nombreux artistes de leurs moyens de subsistance. L'Ukraine ne pouvant répondre seule à ces besoins, une implication internationale accrue est indispensable.

Des engagements et un rendez-vous

L'engagement pris à Vilnius inclut un plan concret à moyen et long terme, élaboré par l’UNESCO en concertation avec les autorités ukrainiennes et plus de 40 organisations nationales et internationales.

Ce plan couvre six domaines d'action : le suivi, l’évaluation et la documentation des dommages sur le patrimoine culturel ; la prévention, les mesures d’urgence, les réparations, la reconstruction et le relèvement du patrimoine culturel ; la relance des institutions culturelles et de l'éducation culturelle ; le renforcement des industries culturelles et créatives ; le renforcement de la résilience de la population par la culture ; et enfin la transformation numérique du secteur culturel.

L'UNESCO et les 28 États participants à la Conférence de Vilnius se retrouveront les 11 et 12 juin prochains à Berlin pour travailler à la mise en œuvre de ce plan d'action, lors de la Conférence sur le relèvement de l’Ukraine.

